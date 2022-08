Blackview Tab 13 – przyzwoita specyfikacja w dobrej cenie

Blackview chce najwyraźniej stanąć w szranki z największymi producentami tabletów z Androidem na rynku, takimi jak Samsung i Huawei. Niedawno zapowiedział stworzenie serii tanich tabletów Tab 7. Teraz marka wprowadza na rynek Blackview Tab 13 – tablet z przyzwoitą specyfikacją w naprawdę dobrej cenie.

Przyzwoita specyfikacja w dobrej cenie

Nowy tablet Blackview ma jedynie 7 mm grubości i waży 450 g. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1080×2404 pikseli (Full HD+) . Dodatkowo ekran został wyposażony w funkcję ochrony oczu z certyfikatem TUV. Wyświetlacz ma trzy tryby działania: tryb ciemny, tryb czytania i tryb ochrony oczu. Ich zastosowanie ma skutecznie zmniejszać zmniejszenie oczu podczas korzystania z tabletu.

Sercem Blackview Tab 13 jest Mediatek Helio G85. To ośmiordzeniowy chipset, na który składają się, odpowiednio: 2 rdzenie Cortex-A75, pracujące z częstotliwością 2,0 GHz oraz 6 rdzeni Cortex-A55, pracujących z częstotliwością 1,8 GHz. W opisywanym urządzeniu procesor jest wspierany przez 6 GB RAM, a pamięć RAM można rozszerzyć „wirtualnie” o dodatkowe 4 GB. Do wykorzystania mamy 128 GB miejsca na dane, a to nie koniec – tablet obsługuje karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Producent wyposażył Blackview Tab 13 w akumulator o pojemności 7280 mAh – to o 700 mAh więcej niż w jego poprzedniku. To największa bateria zastosowana w urządzeniach tej marki do tej pory. Firma przekonuje, że taka pojemność akumulatora pozwoli na przykład na 5,5 godziny grania w gry lub 16 godzin słuchania muzyki.

Konfiguracja aparatów również nie należy do słabych. Blackview Tab 13 został wyposażony w aparat główny 13 Mpix oraz aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix. Ponadto tablet oferuje dwa sloty na karty SIM i obsługuje technologię 4G. Jest również wyposażony w moduły, takie jak WiFi, GPS i Bluetooth.

Blackview Tab 13 pracuje pod kontrolą Androida 12, z nakładką systemową Doke OS_P 3.0. Tablet został wyposażony również w specjalny tryb PC, który ma zapewnić użytkownikom interakcję w stylu komputera stacjonarnego lub laptopa, umożliwiając im otwieranie wielu okien aplikacji jednocześnie (w wygodniejszy sposób niż w standardowym trybie podzielonego ekranu).

8 Ocena

Cena i dostępność Blackview Tab 13

Blackview Tab 13 jest już dostępny w oficjalnym sklepie Blackview na AliExpress. Do 26 sierpnia po skorzystaniu z kuponów i rabatów, jakie oferuje producent w premierowej sprzedaży, możemy kupić to urządzenie nawet za 135,99 dolarów (równowartość ~645 złotych w prostym przeliczeniu).

W prezencie producent dodaje etui, które posłuży też jako podstawka, a także membranę ochronną na wyświetlacz. Można również kupić tablet w zestawie klawiaturą, słuchawkami lub 128 GB kartą microSD.