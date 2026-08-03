Huawei potwierdził plotki. Ta premiera nie przejdzie bez echa w Polsce

Nie trzeba było długo czekać, żeby Huawei oficjalnie potwierdził niedawne, nieoficjalne doniesienia. Ta premiera z pewnością nie pozostanie niezauważona przez mieszkańców Polski.

Data premiery smartwatchy Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro oficjalnie potwierdzona

Kilka dni temu do sieci wyciekło zdjęcie, przedstawiające wszystkie smartwatche z serii Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro. Jako że był to jeden z pierwszych i ogólnie nielicznych przecieków na ich temat, rychła premiera nie wydawała się przesądzona, mimo że niektóre plotki wskazywały na taki scenariusz.

źródło: Weibo via Notebookcheck

Według nich smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro miał zadebiutować w połowie sierpnia 2026 roku, jednak Huawei zaprezentował smartwatch Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro 19 września 2025 roku, więc premiera kolejnej generacji dopiero w przyszłym miesiącu także wydawała się bardzo realna.

Producent nie kazał jednak długo czekać na oficjalne potwierdzenie daty prezentacji najnowszej generacji. Firma zapowiedziała, że smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro ujrzy światło dzienne już 5 sierpnia 2026 roku podczas konferencji w Chinach.

Oficjalna zapowiedź premiery smartwatcha Huawei Watch GT 7 Pro (źródło: Huawei | Weibo)

Na tym samym wydarzeniu pokazane zostaną dwa nowe laptopy: ultracienki MateBook Pro S oraz kolejna generacja MateBook Fold Ultimate Design (ze składanym ekranem).

Smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro wciąż jest wielką niewiadomą

Mimo że smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro zadebiutuje już w najbliższą środę, 5 sierpnia 2026 roku, wciąż nie wiadomo, jaka będzie dokładna specyfikacja jednego i drugiego modelu.

Dotychczasowe, nieliczne przecieki zwiastują jedynie, że smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro będzie miał obudowę o wielkości 47 mm, a Huawei Watch GT 7 o wielkości 41 lub 46 mm, w zależności od wersji.

Mimo to mamy pewność, że oficjalna premiera Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro nie przejdzie bez echa w Polsce, o czym świadczy duże zainteresowanie przywoływanym powyżej artykułem ze zdjęciem na Tabletowo.pl. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zegarki i opaski Huawei sprzedają się w Polsce wyśmienicie, więc najnowsze również z pewnością wzbudzą zainteresowanie polskich klientów.