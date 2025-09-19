Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro oficjalnie. Czas pracy to ich mocna strona

Huawei zaprezentował dziś oficjalnie nowe smartwatche Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro oraz Huawei Watch Ultimate 2. Wśród wprowadzonych do Polski nowości znalazły się też słuchawki Huawei FreeBuds 7i.

Czym wyróżniają się Huawei Watch GT 6 i Huawei Watch GT 6 Pro?

Huawei Watch GT 6 występuje w dwóch rozmiarach – 41 i 46 mm – a jego obudowa została wykonana ze stali szlachetnej. Z kolei Watch GT 6 Pro o wielkości 46 mm ma korpus z tytanu, ceramiki i szafirowego szkła. Oba modele cechuje odporność IP69 i 5 ATM.

Rozmiar naturalnie implikuje wielkość wyświetlacza (w każdym przypadku o jasności do 3000 nitów) i akumulatora, a co za tym idzie – również czas pracy:

Huawei Watch 6 41 mm – 1,32-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 466×466 pikseli (352 ppi) i akumulator o pojemności 540 mAh; czas pracy do 14 dni; ładowanie do 100% w ~85 minut, 46 mm – 1,47-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i akumulator o pojemności 867 mAh; czas pracy do 21 dni; ładowanie do 100% w ~95 minut,

Huawei Watch GT 6 Pro – 1,47-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 466×466 pikseli (317 ppi) i akumulator o pojemności 867 mAh; czas pracy do 21 dni; ładowanie do 100% w ~95 minut.

Od lewej Huawei Watch GT 6 41 mm Active, Brązowy, Classic, Elegant i Fioletowy oraz Huawei Watch GT 6 46 mm Active, Brązowy i Zielony (źródło: Huawei)

Nowe smartwatche Huawei naturalnie zostały stworzone po to, aby monitorować aktywność fizyczną i pracę organizmu właściciela. W pierwszym przypadku do dyspozycji jest ponad 100 trybów sportowych, GPS i funkcja „W formie” (śledzenie deficytu kalorycznego), zaś w drugim m.in. pomiar tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry, śledzenie cyklu menstruacyjnego i snu z analizą oddechu, monitoring HRV i nastroju oraz analiza EKG i fali tętna.

Smartwatche Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro łączą się ze smartfonami z Androidem i iOS za pomocą Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), a ponadto do dyspozycji użytkownika jest NFC z obsługą płatności zbliżeniowych i funkcja rozmów (wymagane połączenie z telefonem).

Od lewej: Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm Active, Elite i Safari (źródło: Huawei)

Cena Huawei Watch GT 6 i Huawei Watch GT 6 Pro w Polsce oraz promocja premierowa

Zacznijmy od ceny Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro w oficjalnej polskiej dystrybucji:

Huawei Watch GT 6 41 mm Classic z kopertą w kolorze złotym z paskiem ze skóry wegańskiej w kolorze białym – 1099 złotych Brązowy z kopertą w kolorze srebrnym z paskiem ze skóry wegańskiej w kolorze beżowym z brązowymi elementami – 1099 złotych Fioletowy z kopertą w kolorze srebrnym z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze fioletowym – 1099 złotych Active z kopertą w kolorze srebrnym z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym – 1099 złotych Elegant z kopertą w kolorze złotym ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym – 1299 złotych



Huawei Watch GT 6 46 mm Zielony z kopertą w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami) z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym – 1099 złotych Brązowy z kopertą w kolorze srebrnym z paskiem z wegańskiej skóry w kolorze brązowym – 1099 złotych Active z kopertą w kolorze grafitowym i czarnym bezelem z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym – 1099 złotych



Huawei Watch GT 6 Pro Safari z tkanym paskiem w kolorze brązowym – 1599 złotych Active z paskiem z fluoroelastomeru – 1599 złotych Elite w kolorze srebrnym z tytanową bransoletą i subtelnymi zdobieniami na bezelu – 1999 złotych



Od 19 września do 26 października 2025 roku wszystkie zegarki sprzedawane będą w obniżonych cenach – Huawei Watch GT 6 taniej o 150 złotych, a Watch GT 6 Pro taniej o 200 złotych. Każda osoba, która kupi najnowszy smartwatch Huawei, otrzyma w prezencie subskrypcję Huawei Health+ na 3 miesiące.

Modele Huawei Watch GT 6 41 mm Active i Brązowy dostępne są wyłącznie w sklepie huawei.pl i do tego dodawany jest do nich w prezencie pasek fluoroelastomerowy. Ponadto podczas zakupu dowolnego smartwatcha z serii Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro na stronie producenta można dokupić wagę Hauwei Scale za 99 złotych, słuchawki Huawei FreeArc za 299 złotych, słuchawki Huawei FreeBuds 7i za 319 złotych albo dodatkowy pasek z fluoroelastomeru za 69 złotych lub (jedynie przy zakupie modeli standardowych) pasek ze skóry wegańskiej za 79 złotych czy kompozytowy za 89 złotych.

Smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 też doczekał się oficjalnej premiery

Wraz ze smartwatchami z serii Hauwei Watch GT 6 zaprezentowano również Huawei Watch Ultimate 2. Model ten będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i biało-niebieskiej. Jego obudowę wykonano z „ulepszonego ciekłego metalu na bazie cyrkonu”, a bezel i tył z nanokrystalicznego materiału ceramicznego. Przód pokrywa zaś szkło szafirowe.

Huawei Watch Ultimate 2 (źródło: Huawei)

Dzięki takiej budowie smartwatch Huawei Watch Ultimate ma być znacznie bardziej wytrzymały i trwały, w tym odporniejszy na korozję. Producent deklaruje również odporność aż do 20 ATM. Można z nim też nurkować na głębokość do 150 metrów. Co więcej, umożliwia on komunikację na bazie sonaru pod wodą.

Smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 wyposażony jest w 1,5-calowy wyświetlacz LTPO 2.0 o szczytowej jasności na poziomie 3500 nitów (globalnie 3000 nitów), sensor ECG i PPG, NFC z obsługą płatności, eSIM i Wi-Fi 6. Wspiera ponadto obsługę gestami.

Czarna wersja będzie sprzedawana w Europie za 899 euro (równowartość około 3830 złotych), natomiast biało-niebieska za 999 euro (~4260 złotych). Premiera w Polsce została zaplanowana na 6 października 2025 roku.

Słuchawki Huawei FreeBuds 7i zadebiutowały w Polsce

Polskiej premierę zaliczyły dziś również słuchawki Huawei FreeBuds 7i, które zaprezentowano już na początku września 2025 roku. Oferują one adaptacyjną redukcję szumów – według deklaracji producenta średni poziom tłumienia wynosi 28 dB. Użytkownik może wybrać tryb ograniczania hałasu.

Słuchawki Huawei FreeBuds 7i wyposażone są w 11-milimetrowy, dynamiczny przetwornik z czterema magnesami i zapewniają technologię dźwięku przestrzennego oraz wsparcie dla formatów dźwięku o wysokiej rozdzielczości Hi-Res Audio. Do dyspozycji jest też 10 trybów korektora dźwięku.

Huawei FreeBuds 7i (źródło: Huawei)

Czas pracy tego modelu sięga 8 godzin na pojedynczym ładowaniu i 35 godzin z użyciem etui ładującego, a 10-minutowe ładowanie wystarczy na 4-godzinne słuchanie muzyki. W zestawie producent dodaje silikonowe gumki w 4 rozmiarach.

Sugerowana cena Huawei FreeBuds 7i w Polsce została ustalona na 499 złotych, ale od 19 września do 26 października sprzedawane będą za 399 złotych. Osoby, które kupią je na huawei.pl bądź w sieci Plus lub T-Mobile, będą miały zapewnioną gwarancję zniżki w wysokości 50% na zakup pojedynczej słuchawki (jeden raz w ciągu jednego roku).