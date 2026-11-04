Popularna aplikacja dla kierowców z dużą nowością. Lepiej późno niż wcale

System do opłat za parkowanie, popularny w wielu europejskich lokalizacjach, został udostępniony w kolejnym dużym polskim mieście. Kierowcom będzie teraz jeszcze łatwiej zapłacić za postój.

EasyPark wkracza do kolejnego polskiego miasta – płacenie za parkowanie może być teraz prostsze

Opłaty za parkowanie już od dłuższego czasu nie ograniczają się do stacjonarnego parkometru. Wielu kierowców decyduje się na płacenie za postój za pośrednictwem smartfona poprzez bankowość mobilną lub aplikacje mobilne powiązane z lokalnym systemem – te drugie jednak często różnią się w zależności od miasta, w którym aktualnie się znajdujesz.

Jednym z przydatnych systemów do płacenia za parkowanie jest EasyPark, należący do globalnej platformy Arrive. Zgodnie z deklaracją firmy, obecnie z tego rozwiązania można korzystać w ponad 20 krajach (w tym w 19 państwach europejskich) i ponad 4,4 tysiąca miast z całego świata. EasyPark zadebiutował w Polsce w maju 2026 roku i jest już dostępny m.in. w Krakowie, Gnieźnie, Częstochowie, Zakopanem, Trójmieście, Poznaniu i w wielu innych miastach – zarówno większych, jak i mniejszych.

Teraz do obszernej listy dołącza również polska stolica. Kierowcy poruszający się po Warszawie mogą opłacić swój postój z poziomu aplikacji EasyPark, a następnie na bieżąco zarządzać czasem parkowania bez konieczności powracania do samochodu w celu wydłużenia postoju. Ponadto aplikacja da znać, gdy zaplanowany, opłacony czas postoju, kończy się.

Co oferuje EasyPark? | screen: EasyPark

Jak korzystać z aplikacji EasyPark?

Aby zacząć korzystać z aplikacji EasyPark należy pobrać bezpłatną aplikację z oficjalnego sklepu z aplikacjami, a następnie zarejestrować się, podając podstawowe dane, takie jak numer telefonu, adres e-mail i numer rejestracyjny samochodu. Kierowcy, którzy już wcześniej korzystali z tego systemu w innych lokalizacjach, mogą opłacić postój po potwierdzeniu strefy parkowania.

Jak płacić za parkowanie w EasyPark? | screen: EasyPark

Co do zasady aplikacja jest bezpłatna, jednak warto pamiętać, że EasyPark jest prywatnym operatorem i usługa sama w sobie nie zawsze jest darmowa. Klienci mają do wyboru dwa warianty: