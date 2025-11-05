Zobacz, jak łatwo możesz stać się bohaterem. Nie trzeba wiele

Pomaganie jest fajne. I powinniśmy to robić nie tylko od święta, ale przez cały rok i nie wyłącznie wtedy, gdy ktoś poprosi o pomoc – czasami trzeba samemu wyjść z inicjatywą. Również w tym przypadku nie trzeba wiele, aby pomóc. A możliwości są aż dwie.

Zobacz, jak łatwo możesz pomóc. Nie musi Cię to nic kosztować

Pomoc może przybrać różne formy. Można pomagać zarówno, przekazując pieniądze na określony cel, jak i ofiarując środki niepieniężne oraz swój czas. Każdy przejaw bezinteresownej troski o los kogoś lub czegoś, kto/co potrzebuje wsparcia, zasługuje na pochwałę.

T-Mobile i Szlachetna Paczka już po raz trzeci połączyli siły, aby nieść dobro i pomoc tym, którzy tego bardzo potrzebują. Wy również możecie dołączyć się do grona tych, którzy pomagają, ponieważ nie musicie być klientami tego operatora (aczkolwiek, jeśli jesteście, macie więcej możliwości).

W ramach kampanii „Stare Telefony Działają Cuda” każdy, kto chce, może przynieść do salonu T-Mobile telefon, którego już nie używa. Nie musi być on sprawny, ale nie może też być zniszczony. Ofiarowane urządzenie zostanie poddane recyklingowi i stanie się „symboliczną cegiełką”. Im więcej sztuk zbierze operator, tym więcej pieniędzy przekaże Szlachetnej Paczce – może to być nawet milion złotych.

Oddane telefony zostaną rozmontowane przez profesjonalny podmiot, a pozyskane z nich elementy staną się częściami, użytymi do produkcji nowych sprzętów. Operator podaje, że możliwe jest odzyskanie nawet ponad 80% materiałów.

Przed oddaniem urządzenia trzeba usunąć z niego kartę SIM i kartę pamięci (jeśli takowa była używana) oraz przywrócić ustawienia fabryczne, aby usunąć wszystkie dane. Wyłączony telefon z rozładowanym akumulatorem należy oddać bez opakowania i akcesoriów.

Jesteś klientem T-Mobile? Możesz pomóc potrzebującym w jeszcze jeden sposób

Oddanie nieużywanego telefonu to niejedyny sposób, aby pomóc potrzebującym. Klienci T-Mobile mają jeszcze jedną możliwość – znajduje się ona w aplikacji Mój T-Mobile (która niedawno została odświeżona), w sekcji Magenta Moments.

Każdy użytkownik tego programu może odblokować specjalną ofertę i przekazać 50 Serc, aby zasilić pulę Serc, która następnie zostanie zamieniona na realne, finansowe wsparcie. Celem T-Mobile jest zebranie 5 milionów Serc w ciągu 2 miesięcy, aby Szlachetna Paczka otrzymała 100 tysięcy złotych.