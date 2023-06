T-Mobile przygotowało specjalną ofertę dla młodych. Do odebrania jest prezent

Młode pokolenie może mieć inne wymagania w kwestii atrakcyjności ofert operatorów komórkowych. T-Mobile najwidoczniej świetnie to rozumie. Firma zaprezentowała wakacyjną ofertą dla młodych w ramach projektu „The Summer of Joy, Youth and Freedom”.

Nowa oferta dla młodych

Na co stawia młode pokolenie? Według T-Mobile na wolność, radość, elastyczność i atrakcyjne propozycje. Jak to przekłada się na nową ofertę operatora? Przyjrzymy się przygotowanej propozycji.

Na wstępie warto zaznaczyć, że oferta skierowana jest dla osób do 26. roku życia. Ponadto jest limitowana do 31 sierpnia 2023 roku, więc zainteresowani powinni się pospieszyć, aby móc z niej skorzystać. Oferta obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, internet mobilny bez limitu danych i prędkości, usługę „Rozrywka bez ograniczeń” na 3 miesiące za 0 złotych, a także festiwalowy zestaw. Trzeba przyznać, że brzmi to intrygująco, ale ile kosztuje? Całość została bowiem wyceniona na 50 złotych miesięcznie w umowie na czas nieokreślony.

Nielimitowanych rozmów, SMS-ów czy internetu mobilnego raczej nie trzeba wyjaśniać. Przejdźmy więc do usługi „Rozrywka bez ograniczeń”. W jej przypadku klienci T-Mobile dostają możliwość bezpłatnej zmiany raz na miesiąc serwisu streamingowego, z którego chcą korzystać. Wśród dostępnych platform mamy HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal, Legimi czy Viaplay.

Specjalny prezent przygotowany przez T-Mobile

Co więcej, osoby, które zdecydują się na zakup oferty, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego prezentu. Otóż klienci otrzymują festiwalowy zestaw, który składa się z tego, co niezbędne na letnich koncertach, czyli: worka, butelki na wodę, podkładki do siedzenia, magentowego świetlika (glowsticka), zatyczek do uszu oraz produktu kosmetycznego, pozwalającego na szybkie odświeżenie. Należy mieć na uwadze, że pakiety będą dodawane do oferty do wyczerpania zapasów.

Wypada jeszcze dodać, że umowa zawierana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że zrezygnować z niej można w każdej chwili (zachowując miesięczny okres wypowiedzenia), ale po 24 miesiącach opłata miesięczna wzrośnie z 50 do 90 złotych. Szczegóły na temat oferty znajdziecie na stronie operatora.

Na początku wspomniałem o projekcie „The Summer of Joy, Youth and Freedom”. Jak wyjaśnia T-Mobile, jego celem jest doświadczenie szczęśliwej młodości. Co kryje się pod tym marketingowym stwierdzeniem? Otóż młode osoby mogą uczestniczyć w kameralnych eventach w ramach Electronic Beats, a także mają możliwość wygrania biletów na wyjątkowe festiwale w całej Europie, np: w niemieckiej Lollapalooza, w Colors Festival w Ostrawie, rumuńskim Electric Castle, Ohrid Summer Festival w Macedonii czy węgierskim festiwalu Inota. Polskę reprezentuje Olsztyn Green Festival, który skupia czołówkę rodzimych artystów. Szczegóły na temat projektu znajdziecie tutaj.