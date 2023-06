Promocja w T-Mobile na kartę: no limit + pakiet internetu za… złotówkę (dla wybranych)

Osoby, które preferują taryfy na kartę, mają ogromny wybór. Teraz w T-Mobile pojawiła się nowa oferta promocyjna za… złotówkę. To może być idealna propozycja dla klientów, którzy rzadziej niż częściej korzystają z telefonu.

Nowa oferta promocyjna w T-Mobile na kartę za złotówkę

Choć cena może być dla wielu osób kusząca, to trzeba wiedzieć, że nie jest to regularna oferta, a jedynie oferta promocyjna, z której można skorzystać do 31 lipca 2023 roku włącznie. Zostanie ona automatycznie aktywowana użytkowników taryfy Frii z aktywną usługą „Bez limitu za 1 zł dziennie”. Co ważne: w związku z tym klient zostanie zmigrowany z taryfy Frii na taryfę GO!, o czym operator poinformuje go za pośrednictwem wiadomości SMS.

Co to oznacza w praktyce? W momencie automatycznej zmiany taryfy i aktywacji oferty T-Mobile dezaktywuje wszystkie inne oferty cykliczne i jednorazowe promocje, a także pakiety i bonusy, w tym możliwe do odebrania w ramach akcji „Bonus od serca”. Operator nie daje możliwości powrotu do taryfy Frii, jednak zachowa środki z doładowań, zgromadzone na koncie klienta, podobnie jak datę ważności konta (jeśli była krótsza niż 30 dni, to zostanie wydłużona do 30 dni).

Nowa oferta GO! XXS kosztuje 1 złoty dziennie – w tej cenie klient otrzymuje nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz pakiet 300 GB internetu w kraju i roamingu w Unii Europejskiej do końca dnia. Jednocześnie, gdy użytkownik wykona aktywność w danym dniu, ważność jego konta zostanie wydłużona o 365 dni.

Jak działa taryfa GO! XXS w T-Mobile?

Jak zostało wspomniane, oferta promocyjna GO! XXS może być ciekawą propozycją dla osób, które rzadko korzystają z telefonu, ponieważ opłata dzienna zostanie pobrana wyłącznie wtedy, gdy w danym dniu klient zadzwoni, wyśle SMS-a lub wykorzysta ponad 5 MB internetu. Jeśli nie – operator nie ściągnie żadnych pieniędzy z konta.

Jeżeli jednak klient w ciągu 90 dni nie wykona żadnej aktywności, która spowoduje pobranie opłaty dziennej w wysokości 1 złotego, operator dezaktywuje ofertę promocyjną. Można to też zrobić samodzielnie w aplikacji Mój T-Mobile, kodem *600*3# lub wysyłając SMS o treści STOP na numer 8066, ale trzeba pamiętać, że nie ma możliwości ponownej aktywacji niniejszej oferty promocyjnej.

Warunki oferty promocyjnej „GO! XXS” dla użytkowników T-Mobile na kartę (PDF)