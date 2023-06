Amazon rozdaje zniżki na zakupy. Kto może dostać rabat?

Klienci często pytają przy kasie o rabat. W tym przypadku nie trzeba o niego się prosić, bo Amazon sam go przyzna. Promocja amerykańskiego giganta nie jest jednak tak piękna, jak mogłoby się wydawać – ma jeden, bardzo istotny haczyk. Kto może z niej skorzystać?

30 złotych zniżki na zakupy na platformie Amazon

Dzięki najnowszej promocji amerykańskiej platformy wybrani klienci mogą otrzymać rabat w wysokości 30 złotych do wykorzystania przy zakupach na łączną kwotę minimum 100 złotych. To pierwszy warunek niniejszej akcji – dość prosty do spełnienia. W przypadku drugiego już tak prosto jednak nie jest.

30 złotych zniżki na zakupy za co najmniej 100 złotych mogą otrzymać bowiem wyłącznie osoby, które zostały osobiście zaproszone przez baner na stronie, wiadomość e-mail lub powiadomienie push wysłane przez Amazon i kliknęły przycisk „Kliknij tutaj aby zastosować zniżkę o wartości 30 zł” albo zobaczą baner o treści „Gratulacje, jesteś uprawniony do skorzystania z promocji” na górze tej strony internetowej. Ja niestety nie spełniam warunków niniejszej oferty, ale może Wy będziecie mieli to szczęście.

To jednak nie koniec – osoby, które mogą otrzymać 30 złotych zniżki na zakupy, muszą zasubskrybować abonament Amazon Prime, a dokładniej zapisać się na 30-dniowy, bezpłatny okres próbny, w okresie od 26 czerwca do 12 lipca 2023 roku, do godziny 23:59. Przyznany rabat będzie można wykorzystać do 12 lipca 2023 roku, do godziny 23:59, czyli do końca trwania niniejszej oferty promocyjnej.

O czym trzeba jeszcze pamiętać w przypadku tej promocji Amazon?

Każda osoba, która spełni warunki tej oferty, będzie mogła wykorzystać kupon rabatowy o wartości 30 złotych na tylko jedno zamówienie o wartości co najmniej 100 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że w koszyku muszą znajdować się produkty sprzedawane i wysyłane przez Amazon, ale z wyjątkiem urządzeń amerykańskiego giganta (Kindle, Echo, Fire), treści cyfrowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i kart podarunkowych Amazon.

Ponadto promocja jest dostępna jedynie w momencie, w którym wybrano ten sam rodzaj dostawy dla wszystkich kwalifikujących się zamówień, a do tego jest ograniczona do pierwszego 1000 uprawnionych klientów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki. Dajcie znać, czy się załapaliście, bo – jak wspomniałem – mi się nie udało, ponieważ już subskrybuję abonament Amazon Prime.

A teraz szczególnie warto to rozważyć, ponieważ na 11 i 12 lipca 2023 roku zaplanowano wielką akcję promocyjną Amazon Prime Day, dzięki której będzie można kupić mnóstwo różnych produktów w obniżonych cenach.