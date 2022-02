Jak wygląda laptop – każdy wie. Jednocześnie wiele modeli (nie bez powodu) przypomina MacBooki Apple. Ten producent poszedł jednak jeszcze o krok dalej i stworzył urządzenie, które jednocześnie zachwyca i wzbudza obawy. Takiego komputera nie ma jeszcze na rynku.

Reklama

Nie ma drugiego takiego laptopa. Albo się nim zachwycisz, albo go wyśmiejesz

Marka, o której prawdopodobnie nikt z Was nie słyszał, wkrótce znajdzie się na ustach wszystkich, ponieważ właśnie zaanonsowała Craob X – pierwszy na świecie laptop bez ani jednego złącza ani portu!

źródło: Craob

Urządzenie prezentuje się tak bardzo oryginalnie, że nie sposób oderwać od niego oczu – ta smukła obudowa, płaska niemal jak kartka papieru, robi ogromne wrażenie. Producent podaje, że Craob X ma zaledwie 7 mm grubości i jednocześnie waży tylko ~860 gramów! Po chwili pojawia się jednak pytanie, jak w takim razie wykorzystać pełnię jego potencjału, który jest naprawdę duży, jeśli nie można podpiąć do niego zewnętrznych akcesoriów?

Reklama

Okazuje się jednak, że można. Producent przygotował bowiem wielofunkcyjny hub, który pełni zarówno rolę ładowarki (akumulator ładowany jest indukcyjnie), jak i stacji dokującej, do której można podłączyć na przykład pendrive czy inne akcesorium.

Dedykowany hub ma nietypową, oryginalną budowę. Jego górną pokrywę można podnieść i dzięki temu zwinąć kabel, który służy do zasilania. Producent podaje, że hub oferuje szeroką różnorodność portów, w tym USB-C, USB-A, Thunderbolt, czytnik kart SD i złącze słuchawkowe.

źródło: Craob

Hub przyczepia się magnetycznie do pokrywy, po której drugiej stronie znajduje się niemal „bezramkowy” wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 4K UHD+ z okrągłym otworem na aparat (podobnie jak CHUWI MiniBook X, ale w innym miejscu). Producent zapowiada, że w sprzedaży dostępne będą konfiguracje z różnymi procesorami (do Intel Core i7-1280P) oraz do 32 GB RAM LPDDR5 i do 2 TB PCIe 4.0 x4 SSD. Ponadto laptop zaoferuje kartę graficzną Intel Iris Xe i obsługę WiFi 6E.

źródło: Craob

Ceny pierwszego na świecie laptopa bez złączy i portów nie zostały jeszcze podane, podobnie jak informacja, kiedy Craob X trafi do sprzedaży. Aktualnie dostępna jest jedynie strona produktu.