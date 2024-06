T-Mobile ogłasza rewolucję w roamingu

Choć ludzie podróżują przez cały rok, to w okresie wakacyjnym robią to szczególnie często, dlatego nie dziwi, że T-Mobile ogłosiło „rewolucję w roamingu” właśnie teraz. Dzięki niej klienci zapłacą znacznie mniej za połączenia, SMS-y, MMS-y i internet w krajach nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Roaming w Unii Europejskiej jak w domu

Osoby, które podróżują do krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie muszą się martwić o koszty, bowiem mogą korzystać z usług na takich samych zasadach jak w kraju. Jeśli zatem na przykład ktoś ma nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce, to nie zapłaci za nie dodatkowo, będąc przykładowo w Niemczech, Francji, Grecji, Hiszpanii czy Włoszech.

Oczywiście pod warunkiem, że są to okazjonalne wyjazdy – w przeciwnym wypadku operator ma prawo doliczać dodatkowe opłaty, wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania (jeśli ktoś dłużej przebywa za granicą niż w Polsce). Trzeba też wiedzieć, że w Unii Europejskiej do wykorzystania jest mniejszy pakiet internetu niż w kraju – liczba gigabajtów zależy od oferty, lecz w przypadku kilku- lub kilkunastodniowego urlopu mimo wszystko powinna być wystarczająca dla większości osób.

Sytuacja nie jest natomiast tak samo korzystna w przypadku podróży do kraju spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie obowiązuje bowiem w nich zasada Roam Like At Home – operatorzy mogą pobierać (i często pobierają) wysokie opłaty za minutę połączenia, SMS i transfer danych. T-Mobile zdecydowało się jednak przygotować ofertę, dzięki której klienci będą mogli zaoszczędzić.

Nowy cennik roamingu w krajach spoza Unii Europejskiej w T-Mobile

Operator poinformował, że „radykalnie” obniżył ceny połączeń, SMS-ów i MMS-ów (w taryfach T i T-Data oraz Magenta Biznes, Jump proFirma i DATA JUMP) w strefach roamingowych 1B i 2 – pełną listę krajów znajdziecie poniżej. Ponadto we wszystkich krajach już wszyscy klienci będą mogli korzystać z internetu w niższej cenie – za 1 GB zapłacą 49 złotych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Co ważne, 1 GB za 49 złotych jest dostępny zarówno dla klientów T-Mobile, jak i Heyah oraz Red Bull Mobile i tuBiedronka. Nie wszyscy są jednak traktowani w taki sam sposób – zależy to od tego, jaką mają ofertę.

Klienci indywidualni, korzystający z oferty na abonament z taryfą T lub T-Data oraz biznesowi użytkownicy taryf Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP w każdym cyklu rozliczeniowym otrzymają bezpłatnie 5 MB w strefach roamingowych 1B i 2. Po wykorzystaniu 5 MB włączy się pakiet 1 GB za 49 złotych, bez względu na to, ile ktoś wykorzysta. Po zużyciu całego 1 gigabajta operator będzie naliczał 49 złotych za każdy 1 GB, ale już proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB.

Klienci Red Bull Mobile nie dostają nic za darmo, ale w ich przypadku operator od razu zacznie rozliczać transfer proporcjonalnie co 100 kB i za każdy 1 GB zapłacą 49 złotych. Z kolei użytkownicy ofert na kartę i MIX (T-Mobile, Heyah i tuBiedronka) za 1 GB zapłacą 99 złotych, lecz mogą włączyć pakiet 1 GB za 49 złotych na 30 dni.

Jeżeli natomiast ktoś potrzebuje więcej internetu, to klienci korzystający z usług głosowych mogą włączyć (również w aplikacji swojej sieci) pakiet 5 GB na 7 dni za 99 złotych i 10 GB na 14 dni za 149 złotych.

Operator zastrzega jednak, że nowe warunki zaczną obowiązywać w Wielkiej Brytanii i Ukrainie dopiero od 1 lipca 2024 roku. Cenę połączenia, SMS-a i MMS-a oraz transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej i poza nią (w każdej ofercie – abonamencie, MIX i prepaid) możecie sprawdzić na tej stronie internetowej.

Strefa roamingowa 1B i 2 w T-Mobile – lista krajów

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Przy okazji warto przypomnieć, że wcześniej podobną ofertę przygotowało dla swoich klientów również Orange. Oni mogą zapłacić 15 złotych za 1 GB (ważny przez 24 godziny) lub 79 złotych za 10 GB (ważny przez 15 dni).