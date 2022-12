Fani Xiaomi z Rzeszowa i Katowic nie mogą przegapić tych promocji!

Jeżeli jeszcze nie wyczerpaliście tegorocznego budżetu na zakupy w dziale elektroniki, a macie całkiem niedaleko do stacjonarnego sklepu Xiaomi Store w Katowicach lub Rzeszowie, warto będzie je wkrótce odwiedzić.

Urodziny Xiaomi Store

Choć na najlepsze i najszerzej zakrojone promocje można liczyć w przypadku okrągłych urodzin całej firmy, promocje, jakie zostały przygotowane dla fanów Xiaomi przez sklepy Xiaomi Store w Galerii Katowickiej oraz Galerii Rzeszów z pewnością przykują wzrok niejednego sympatyka tego producenta. Wśród rabatów na szczególną uwagę zasługują dwa produkty.

Pierwszą okazją jest Xiaomi Redmi Pad. Wydany niecały miesiąc temu tablet to naprawdę solidne budżetowe rozwiązanie dla tych, którzy nie zawsze patrzą na cyferki i skrótowce w specyfikacji. To solidnie wykonane urządzenie z 10,61-calowym wyświetlaczem LCD, czterema głośnikami z technologią Dolby Atmos, dużym akumulatorem 8000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18 W oraz układem mobilnym MediaTek Helio G99. W połączeniu z Androidem 12, 4 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na dane sprawdzi się on zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas sesji mobilnej w niektóre gry, czy do oglądania filmów.

Sklepy stacjonarne Xiaomi w Katowicach i Rzeszowie planują obniżyć cenę urządzenia aż o 300 złotych, dzięki czemu Redmi Pad może być wasz za jedyne 1099 złotych.

Kolejną solidną promocję przygotowano na smartfon Xiaomi 12 Lite. Najmocniejszą stroną tego telefonu jest z pewnością jasny ekran 6,55 cala w technologii AMOLED, w rozdzielczości Full HD+ (2400 na 1080 pikseli), z częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz, Dolby Vision czy HDR 10+. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 778G, a wspiera go 6 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na dane. Akumulator o pojemności 4300 mAh można ładować z mocą 67 W, a w pudełku znajdziemy dedykowany zasilacz, który udźwignie tak szybkie ładowanie.

W nadchodzącej promocji cena Xiaomi 12 Lite spadnie poniżej magicznej bariery 2000 złotych i wyniesie 1899 złotych za urządzenie w wybranym przez Was w sklepie kolorze. Pełna lista urządzeń objętych promocją prezentuje się następująco (ceny podano w wartości brutto):

Model Sugerowana cena detaliczna Cena urządzenia w promocji Smartfon Xiaomi 12 Lite 6 + 128 GB 2199 złotych 1899 złotych Redmi Pad 4 + 128 GB 1399 złotych 1099 złotych Telewizor Mi TV P1 32″ 999 złotych 729 złotych Czajnik elektryczny Mi Smart Space Heater S 699 złotych 479 złotych Smartfon Redmi A1 2 + 32 GB 499 złotych 399 złotych Smartwatch Mi Watch Lite 299 złotych 179 złotych Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2S 299 złotych 99 złotych Torba Xiaomi Sports Fanny Pack 109 złotych 65 złotych Automatyczny podajnik Xiaomi Mi Automatic Foaming Soap Dispenser z mydłem 104 złotych 69 złotych Główki do szczoteczki Mi Electric Toothbrush Head (3 sztuki) 69 złotych 29 złotych Głośnik Mi Compact Bluetooth Speaker 2 69 złotych 35 złotych

Wydarzenie startuje w Galerii Katowickiej o godz. 9:00, a w Galerii Rzeszów o 10:00. Promocje będą dostępne w sklepie przez cały weekend, czyli ze względu na handlową niedzielę, 10 i 11 grudnia.

Do każdych zakupów za min. 300 złotych możecie liczyć na świąteczny upominek, a każdy zakupiony smartfon zapewni wam dodatkowo limitowany, specjalny kubek Xiaomi.