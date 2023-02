Brzmi ciekawie! T-Mobile ogłosił nową, prostą ofertę na kartę

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy poszukują prostej i łatwo zrozumiałem oferty na kartę. T-Mobile poinformował o wprowadzeniu odświeżonej i uproszonej oferty na kartę w taryfie GO!.

Nowa oferta na kartę w T-Mobile

Ważnym elementem przygotowanej oferty są gigabajty internetu do wykorzystania, co zdecydowanie może przekonać wielu potencjalnych klientów. W końcu obecnie potrzebujemy coraz więcej gigabajtów w podróży i miejscach, gdzie nie mamy dostępu do Wi-Fi. Oczywiście w ramach nowej oferty można przystąpić do promocji „Rok Internetu” i zyskać nawet 1200 GB przez rok.

Dla użytkowników, którzy intensywnie korzystają z internetu, przygotowana jest cykliczna oferta GO! M lub GO! L z 5G. W ramach pierwszej klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 20 GB oraz dodatkowe 20 GB po każdym doładowaniu w dowolnym kanale za 35 złotych na 30 dni. Natomiast w przypadku GO! L z dostępem do 5G również mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale większą paczkę, bo 30 GB oraz dodatkowe 30 GB po każdym doładowaniu za 45 złotych na 30 dni.

Jak już przed chwilą wspomniałem, klienci T-Mobile, którzy wybiorą powyższe oferty, mogą skorzystać z promocji „Rok Internetu” i zyskać łącznie 1200 GB ekstra przez 365 dni, otrzymując co miesiąc przy odnowieniu oferty GO! M lub GO! L dodatkowe 100 GB. Sądzę, że gigabajtów nie powinno nikomu zabraknąć.

Jeśli jednak nie potrzebuje naprawdę sporych paczek gigabajtów, a zależy Wam głównie na prostej ofercie, to warto zainteresować się ofertą GO! S lub GO! XS. W każdej z nich także mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. W przypadku GO! S otrzymujemy paczkę 15 GB oraz dodatkowe 15 GB po każdym doładowaniu za 30 złotych na 30 dni. Natomiast w GO! XS już 10 GB po każdym doładowaniu za 25 złotych na 30 dni.

Specjalna oferta dla klientów z Ukrainy

T-Mobile przedstawił również ofertę dla klientów z Ukrainy przebywających w Polsce, w której otrzymują m.in. większy pakiet minut. W ramach oferty GO! M+UA w cenie 40 złotych co 30 dni użytkownicy dostają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB. Przy każdym doładowaniu zyskują zaś kolejne 20 GB, czyli w sumie aż 40 GB na 30 dni. Mogą oni też aktywować usługę „Rok Internetu”. Ponadto mają oni 1500 minut na rozmowy z Polski do sieci ukraińskich Kyivstar i Vodafone.

Wypada wspomnieć, że w ramach poszczególnych ofert GO! od 30 złotych, klienci otrzymują od 5,75 GB do aż 8,63 GB limitu danych do wykorzystania w strefie roamingowej 1A, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowa odsłona opisanych usług startuje od 15 lutego 2023 roku.