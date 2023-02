Nowy smartwatch HUAWEI dostępny w Polsce w bardzo dobrej promocji na start

Nie jest łatwo wyróżnić się na rynku smartwatchy. Nowy HUAWEI Watch Buds jest jednak przykładem na to, że jak najbardziej jest to możliwe. Najnowszy zegarek producenta zadebiutował dziś w Polsce i już możecie go zamawiać, na dodatek w bardzo atrakcyjnej promocji na start.

HUAWEI Watch Buds to nie tylko smartwatch

Pierwsze wrażenie w przypadku tego zegarka w większości przypadków będzie zwodnicze, bowiem jego konstrukcja pozwala unieść ekran, pod którym skrywają się dwie identyczne słuchawki bezprzewodowe (nie ma konieczności rozróżniania ich na prawą i lewą), utrzymywane przez magnesy – wyjęcie ich nie wymaga jednak wielkiej siły. Pomimo małych gabarytów i małej wagi – każda słuchawka waży zaledwie 4 gramy – na ich pokładzie znalazła się pełnozakresowa membrana planarna z czterema magnesami z cewką, która według zapewnień producenta ma generować dźwięki pełne detali. Szczególnie że trzyetapowa optymalizacja sygnału w czasie rzeczywistym uwzględnia kształt kanału słuchowego, dzięki czemu dosłownie zostanie on dopasowany do każdego użytkownika. Maksymalna głośność dźwięku wynosi 104 dB.

Według deklaracji producenta, pokrywa wytrzyma nawet ponad 100000 otwarć i zamknięć

Ponadto słuchawki oferują aktywną redukcję szumów i redukcję szumów podczas połączeń z wykorzystaniem technologii AI, a także „tryb świadomości”, dzięki któremu można usłyszeć dźwięki otoczenia bez potrzeby wyjmowania słuchawek z uszu. Za ich pomocą można naturalnie przeprowadzać też rozmowy głosowe. Tu należy zaznaczyć, że przez sam zegarek nie można rozmawiać, ponieważ nie ma on ani mikrofonu, ani głośnika – trzeba wyjąć z niego słuchawki i włożyć je do uszu, żeby przeprowadzić rozmowę.

Producent deklaruje, że z włączoną redukcją szumów można słuchać muzyki przez 3 godziny lub rozmawiać przez 2 godziny. Z wyłączoną czas ten wydłuży się odpowiednio do 4 godzin oraz 2,5 godziny. Do tego informuje też, że jedno naładowanie smartwatcha do pełna wystarczy na 3 dni pracy, który uwzględnia m.in. 30 minut rozmów przez Bluetooth i 120 minut odtwarzania przez słuchawki połączone z telefonem oraz 180 minut treningu w tygodniu z włączonym GPS, który HUAWEI Watch Buds również oferuje.

Smartwatch oddaje do dyspozycji też 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), funkcję monitorowania snu, tętna, natlenienia krwi i kontroli poziomu stresu, a także ponad 80 trybów treningowych, w tym 10 profesjonalnych, a dodatkowo można ręcznie dodać 70 kolejnych. Ponadto HUAWEI Watch Buds umożliwia wysyłanie krótkich informacji zwrotnych i słuchanie muzyki offline – wystarczy przenieść muzykę ze smartfona na zegarek, aczkolwiek obie ww. funkcje są niedostępne na urządzeniach z iOS.

Cena HUAWEI Watch Buds w Polsce i oferta na start

Regularna cena tego zegarka w Polsce została ustalona na 2299 złotych. Jego przedsprzedaż rozpoczęła się już dziś i potrwa do 28 lutego 2023 roku. W tym okresie możecie kupić go w bardzo atrakcyjnej promocji, w ramach której dostaniecie w prezencie wagę HUAWEI Scale 3 i usługę umożliwiającą dokupienie drugiej zagubionej słuchawki za pół ceny.

Ponadto zarejestrowani użytkownicy platformy huawei.pl mogą odebrać kupon rabatowy, obniżający cenę Watch Buds o 150 złotych. Jeśli nie jesteście w tym gronie, możecie się w każdej chwili zarejestrować, by zgarnąć ten kupon. Do tego każdy ma możliwość dokupienia wydłużonej o rok gwarancji za pół ceny i dodatkowego paska za 9,90 złotych.

Oferta jest dostępna wyłącznie w sklepie internetowym HUAWEI.