Zestawy MIX BOX w T-Mobile niczym Happy Meal. Do smartfona dostaniesz słuchawki Bluetooth od Xiaomi

Praktycznie każda nowa promocja w sklepach jest już nazywana „świąteczną”, mimo że do grudnia jeszcze sporo czasu. Nie przeszkadza nam to jednak, dopóki okazje będą ciekawe. Na przykład T-Mobile stworzyło specjalne zestawy MIX BOX, w których do smartfona dorzucany jest prezent.

T-Mobile ma MIX BOX-y zamiast worków z prezentami

Być może zetknęliśmy się już z pomysłem zestawów prezentowych. Zamiast żmudnie kompletować różne przedmioty, można zaopatrzyć się w taki wygodny pakiet i mieć kwestię poszukiwań z głowy. T-Mobile ułatwia na przykład wybór smartfona i jakiegoś drobnego dodatku, oferując zestawy MIX BOX.

Do wyboru klientom oddano trzy zestawy MIX BOX, w których zawsze mamy smartfon oraz dodatkowy prezent:

smartfon Xiaomi Redmi 9AT ze słuchawkami Bletooth Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

smartfon LG K22 z głośnikiem Bluetooth BR 5.0 3W

smartfon Nokia 2.3 z bidonem

Pierwsza opcja dostępna jest w taryfie z miesięcznym doładowaniem 50 zł (12 pierwszych doładowań, zaś 12 kolejnych już po 100 zł), nielimitowanymi rozmowami i 9 GB internetu.

Z kolei dwie następne opcje dotyczą taryfy z miesięcznym doładowaniem 40 zł (12 pierwszych doładowań, zaś 12 kolejnych już po 80 zł), nielimitowanymi rozmowami do T-Mobile i Heyah, 400 minutami do wszystkich i 6 GB internetu.

LG K22 w MIX BOX z głośnikiem Bluetooth

Co prawda pakiety MIX nigdy nie były najbardziej opłacalną opcją spośród ofert operatorów, ale wygodna forma kontroli kosztów przypada niektórym do gustu. A skoro przy okazji można zyskać gadżet warty kilkadziesiąt złotych, może to stanowić dla kogoś dodatkowy atut.

Więcej informacji znajdziecie na stronie T-Mobile, w Regulaminie promocji i Cenniku.