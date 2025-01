Masz smartwatch Amazfit? Zyskujesz teraz więcej możliwości

Aplikacja Zepp Health, obsługująca smartwatche Amazfit, pozwala teraz na lepsze zintegrowanie zegarków z systemem Google Health Connect. Jakie funkcje są już dostępne i w jaki sposób je połączyć?

Aplikacja Zepp Health z lepszą integracją z Google Health Connect

Health Connect to aplikacja stworzona przez Google, oferująca kompleksowe zarządzanie informacjami na temat zdrowia danego użytkownika. Dzięki niej możliwe jest gromadzenie zmierzonych przez urządzenia informacji o fitnessie, sporcie czy stanie zdrowia, które pochodzą z aplikacji na Androida firm trzecich. Wśród nich znalazły się m.in. Samsung Health, MyFitnessPal, Whoop, Ultrahuman, Withings, Polar Flow, AllTrails: pieszo i na rowerze, Dziennik Zdrowia MedM czy Coros.

Na liście zintegrowanych aplikacji dostępna jest także Zepp Health przeznaczona do obsługi smartwatchy Amazfit. Dotychczas jednak aplikacja oferowana przez Google umożliwiała wyłącznie połączenie się z zegarkiem. Teraz jednak pozwala już na zsynchronizowanie wszystkich danych zebranych przez smartwatch, przesłanie ich i zapisywanie w Health Connect.

Twórcy aplikacji Zepp Health potwierdzili, że przekazywanie danych pomiędzy aplikacjami jest bezpieczne i zgodne z polityką prywatności obu systemów. Póki co użytkownicy mogą zapisywać dane wyłącznie w jedną stronę – oznacza to, że na ten moment nie jest możliwe przesyłanie informacji z Health Connect do Zepp Health.

Co ciekawe, jeden z użytkowników, który już wypróbował ulepszoną integrację, zauważył, że dane na temat zmierzonego tętna nie są prawidłowo przesyłane. Nie wiadomo jednak, czy podobny problem występuje także u innych użytkowników.

Jak zintegrować smartwatche Amazfit z aplikacją Google Health Connect?

Konfiguracja smartwatchy Amazfit z aplikacją opracowaną przez Google jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć apkę Zepp Health, a następnie przejść do sekcji Profil (klikając w znaczek osoby zlokalizowany w prawym górnym rogu).

Jak zintegrować aplikację Zepp Health z Health Connect? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Z listy należy wybrać opcję „Łączenie kont zewnętrznych”, a w następnym kroku aplikację Health Connect. Później wystarczy zaznaczyć opcję „Synchronizuj z Health Connect” i z listy wybrać parametry, które chcemy gromadzić w aplikacji należącej do Google. Znajdziecie tam m.in. parametry, takie jak masa kości, ciśnienie krwi, tętno, zmienność rytmu serca, sen, kroki i wiele innych.