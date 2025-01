Pierwsza beta systemu Android 16 już dostępna. Co szykuje Google?

Google rozpoczęło kolejny etap rozwoju systemu Android 16. Gigant z Mountain View udostępnił pierwszą wersję beta. Kiedy można spodziewać się finalnego wydania?

Android 16 Beta 1 udostępniony

Android 16 jest dostępny dla deweloperów od listopada 2024 roku. Po dwóch miesiącach może zacząć zapoznawać się z nim i testować go większe grono użytkowników, aczkolwiek należy pamiętać, że to wciąż nieukończone oprogramowanie i nie zaleca się korzystania z niego na używanych na co dzień urządzeniach.

Jako że Android to już bardzo dojrzały system, Android 16 nie przynosi rewolucyjnych zmian, tylko w większości użyteczne nowości. Jedną z nich jest funkcja automatycznej adaptacji aplikacji, tj. dopasowania się, do rozmiaru ekranu. Dotyczy to wyświetlaczy o szerokości powyżej 600dp. Co ciekawe, Google samo zauważyło, że podobne rozwiązanie zaimplementowali już wcześniej różni producenci w swoich nakładkach. Android ponownie zatem musi je doganiać.

Funkcja automatycznego dopasowania aplikacji do wielkości wyświetlacza (źródło: Android Developers)

W przypadku aplikacji, kompatybilnych z systemem Android 16, funkcja ta ma być opcjonalna, tzn. deweloperzy mogą wyłączyć tę funkcję, jednak w 2026 roku stanie się ona obowiązkowa dla programów, które mają działać na Androidzie z API 37.

Kolejną nowością są Live Updates, czyli wyświetlane ciągle powiadomienia, zawierające aktualizowaną w czasie rzeczywistym zawartość, na przykład informacje dotyczące przejazdu, dostawy czy nawigacji. Podobnie jak automatyczna adaptacja do rozmiaru ekranu, także ta funkcja jest już dostępna w niektórych nakładkach producentów urządzeń z Androidem.

Android 16 zawiera również wsparcie dla kodeku Advanced Professional Video (APV) oraz podglądu aplikacji docelowej podczas przełączania programów z użyciem trzyprzyciskowej nawigacji, a także możliwość podziału ekranu na trzy części.

Kiedy Google udostępni system Android 16?

Pierwsza beta przybliżyła nas do udostępnienia finalnej wersji systemu Android 16. Google zaplanowało jeszcze co najmniej 3 bety, a od trzeciej w kolejności oprogramowanie ma uzyskać status Platform Stability.

Harmonogram wydawania kolejnych wersji systemu Android 16 (źródło: Android Developers)

Udostępnienie finalnego wydania systemu Android 16 planowane jest na drugi kwartał 2025 roku. Jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, Google zamierza udostępnić mniejszą aktualizację, która nie zmieni sposobu działania aplikacji.

W 2025 roku Google udostępni system Android 16 i jego (mniejszą) aktualizację (źródło: Android Developers)

Osoby zainteresowane przetestowaniem Androida 16 mogą zarejestrować się na tej stronie internetowej. Wymagane jest posiadanie kompatybilnego urządzenia – na dziś są to tylko wybrane Pixele: