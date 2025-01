Nowy asystent AI dostępny na Androidzie. Gemini ma silnego konkurenta

Perplexity to nowy asystent sztucznej inteligencji, który obsługuje język polski i jest już dostępny za darmo dla posiadaczy urządzeń z Androidem. Ma kilka ograniczeń, ale w przyszłości może stać się potężną konkurencją dla Google Gemini.

Temat sztucznej inteligencji powraca niczym bumerang. Chatboty to kolejne przydatne narzędzia, które zajmują miejsce zaraz obok tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, a producenci oprogramowania i technologiczni giganci walczą w wyścigu o najlepszego asystenta AI, takiego jak np. Gemini.

Do zmagań dołącza teraz kolejny o nazwie Perplexity. Asystent AI jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi z Androidem i – według twórców – nieco przypomina Gemini, a z czasem może okazać się, że zdoła zastąpić Asystenta Google. Perplexity jest wielozadaniowy. Oferuje mnóstwo różnorodnych funkcji, aby na co dzień pomagać w zorganizowaniu czasu czy poszukiwaniu informacji.

Dotychczas asystent mógł tylko odpowiadać na zadawane mu pytania, teraz jednak może zająć się podstawowymi czynnościami oraz wykorzystać do swoich działań inne zainstalowane aplikacje. Wśród opcji wspomina się m.in. o możliwości rezerwacji stolika w restauracji, zamówienia przejazdu, wygenerowania wiadomości e-mail, podsumowania artykułów, ustawienia przypomnień, uruchomienia kamery czy odnalezieniu zapomnianej piosenki.

Twórcy Perplexity za pośrednictwem X (dawnego Twittera) wspominają, że narzędzie nie jest doskonałe. Asystent zazwyczaj rozumie kontekst i działa płynnie. W aplikacji można wpisywać zapytania tekstowe lub wybrać opcję głosową.

Bot świetnie rozmawia po polsku, a sama funkcja głosowa, pod względem użytkowania, przypomina Gemini Live. Jest jednak minus i to spory – w wersji głosowej ustalono limit pięciu zapytań. Opcję można „ulepszyć”, co jednak związane jest z opłatą w wysokości 104,99 złotych za miesiąc. Wygląda na to, że zapytania tekstowe nie są limitowane, chyba, że chcemy wybrać opcję Pro (bot operuje nieco bardziej zaawansowanym modelem językowym) – wtedy możemy zadać 3 pytania.

Introducing Perplexity Assistant.



Assistant uses reasoning, search, and apps to help with daily tasks ranging from simple questions to multi-app actions. You can book dinner, find a forgotten song, call a ride, draft emails, set reminders, and more.



Available on Play Store. pic.twitter.com/UHdUIiDOzD