Nowy iPadOS zapewni wyjątkowe funkcje, ale tylko na największych iPadach

Jak wynika z nowych, nieoficjalnych informacji, iPadOS 17 ma doczekać się specjalnej wersji, która będzie przeznaczona dla iPadów, których… obecnie jeszcze nie ma na rynku. Dowiedzieliśmy się również o nowościach szykowanych dla użytkowników Apple Watchy.

iPadOS 17 dla iPadów z dużymi ekranami

Na początku czerwca, a więc już niebawem, Apple pokaże iPadOS 17 i inne nowe systemy operacyjne. Należy nastawić się, że przez najbliższe tygodnie czeka nas wysyp różnych informacji na temat nadchodzących, większych aktualizacji. Oczywiście dostaniemy zarówno przecieki, które okażą się trafne, jak i te nieprawdziwe.

Najnowsze informacje dotyczą iPadOS 17, czyli systemu operacyjnego przeznaczonego na iPady. Podobno Apple ma wprowadzić dodatkowe rozwiązania, które będą dostępne na tabletach z dużymi ekranami. W założeniach ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie większej przestrzeni. Możemy założyć, że będą to funkcje mające uczynić iPady lepszymi narzędziami do pracy.

Źródło, na które powołuje się serwis MacRumors, wspomina m.in. o lepszej obsłudze dwóch zewnętrznych ekranów podłączonych do iPada. Co więcej, informator dodaje, że Apple ma wprowadzić 14,1-calowego iPada, który obsłuży do dwóch ekranów 6K przy 60 Hz przez Thunderbolt 4. Na jego pokładzie znajdzie się procesor Apple M3.

Należy zauważyć, że nie są to pierwsze rewelacje na temat 14,1-calowego iPada, który miałby być największym tabletem w ofercie Apple. Wcześniej już pojawiały podobne informacje, co może sugerować, że w Cupertino faktycznie trwają prace nad takim modelem. Możliwe, że będzie on należał do nowej linii tabletów Apple, które będą wydawane pod nazwą „Ultra”.

Apple Watch ma być bardziej towarzyski

Firma Tima Cooka ma szykować również nowości dla użytkowników Apple Watchy. Podobno watchOS 10 ma być naprawdę dużym wydaniem. Mówi się nawet, że będzie to największa aktualizacja w historii smartwatchy z Cupertino. Ponadto, jak donosi jedno ze źródeł, Apple ma wprowadzić możliwość synchronizacji z wieloma urządzeniami.

Obecnie Apple Watcha można sparować z jednym iPhonem. Dodatkowo możemy go wykorzystać w przypadku niektórych funkcji na iPadzie lub Maku, na których jesteśmy zalogowani na to samo konto Apple ID. Natomiast planowane zmiany sprawią, że Watcha będzie można sparować z wieloma iPhone’ami, iPadami i komputerami Mac. Dodatkowo pomiędzy tymi wszystkimi urządzeniami będzie można synchronizować dane.

Źródło odpowiedzialne za te rewelacje nie jest jednak pewne, czy opisane przed chwilą zmiany trafią do użytkowników już w tym roku, czy trzeba będzie jednak poczekać do 2024 roku.