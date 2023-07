Android Auto jednocześnie na ekranie smartfona i pojazdu? To (wreszcie) możliwe

Niektórzy użytkownicy Android Auto mają prawdziwy powód do świętowania! Okazuje się, że popularna aplikacja autorstwa Google zrezygnuje z pewnego i, trzeba uczciwie przyznać, że dość dziwnego, ograniczenia. Pozostałej części użytkowników (w tym mnie) natomiast zniesienie tej restrykcji nie zrobi absolutnie żadnej różnicy…

Android Auto przedstawiać nie trzeba

Jest to bowiem najprawdopodobniej najpopularniejsza aplikacja do sterowania funkcjami smartfona na ekranie samochodu na świecie. Niektórzy preferują korzystać z niej w sposób bezprzewodowy, inni natomiast nie mają specjalnego wyboru i są zmuszeni do podłączania smartfona po kablu, gdyż posiadany przez nich pojazd nie wspiera bezprzewodowego połączenia. Chociaż na całe szczęście ma się to zmienić, przynajmniej jeśli chodzi o nowe samochody Hyundai Motor Group.

Inna sprawa, że aplikacja Google ma swoje humorki i humory. Niemal co aktualizację, większa lub mniejsza część użytkowników skarży się na różnego rodzaju problemy. Wystarczy tu dla przykładu wspomnieć chociażby o niedawnych problemach z połączeniem smartfona i pojazdu. Gigant z USA wysłuchuje zażaleń i wydaje aktualizacje, która naprawiają wspomniane problemy, przy okazji generując nowe. Jedni użytkownicy są zadowoleni, inni wręcz przeciwnie, bo coś im przestało działać i tak się ten proces rozwoju Android Auto kręci…

Szkoda, że bezprzewodowe połączenie z aplikacją wciąż nie jest wspierane przez wszystkie nowe samochody… (źródło: Google)

Z tego ograniczenia Google zrezygnuje!

Jeśli korzystacie ze wspomnianej aplikacji głównie po to, aby na ekranie pojazdu wyświetlać mapę, to najprawdopodobniej macie świadomość, iż nie wyświetla się ona jednocześnie na ekranie podłączonego przez Was urządzenia. Jeśli mam być szczery, mapa wyświetlana na dwóch ekranach nie jest mi do niczego potrzebna, jednak istnieją użytkownicy, dla których to ograniczenie jest ogromnym problemem. Cóż, jeśli jesteście jednym lub jedną z takich osób, to mam dla Was dobre wieści!

Jak donosi portal androidcentral, Google zrezygnowało z tego ograniczenia i teraz mapę będzie można wyświetlać zarówno na smartfonie lub tablecie, jak i na ekranie naszego samochodu.

Funkcja ta pojawiła się na chwilę w lutym tego roku, jednak dość szybko zniknęła, a wspomniane ograniczenie pozostało. Teraz jednak wybrani użytkownicy donoszą, iż mogą odpalić mapy na smartfonie, nawet jeśli mają połączenie z aplikacją.

Jesteście z tego powodu szczęśliwi, czy tak jak ja należycie do kategorii osób, którym funkcja ta pozostaje zupełnie obojętna…?