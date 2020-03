Warto było czekać na ładowanie indukcyjne – to w OnePlus 8 Pro będzie naprawdę szybkie!

Smartfony OnePlusa mają niemal wszystko, czego oczekują wymagający użytkownicy. Najbardziej brakuje im jednak pyło- i wodoszczelnej obudowy z oficjalnym certyfikatem IP68 oraz wsparcia dla ładowania indukcyjnego. Jest niemal pewne, że OnePlus 8 Pro zaoferuje jedno i drugie. Co więcej, to ostatnie ma być naprawdę szybkie!

OnePlus bardzo długo utrzymywał, że ładowanie indukcyjne nie jest tak dobre jak przewodowe. Jak jeszcze do niedawna wielokrotnie powtarzał, jest ono znacznie wolniejsze i jednocześnie mniej wygodne, bowiem podczas ładowania smartfon musi leżeć na ładowarce. Użytkownicy się jednak go domagali i wszystko wskazuje na to, że producent się ugiął, ale… jednocześnie nie zmienił zdania na temat tej technologii.

Mimo że nie wszyscy są fanami ładowania indukcyjnego, nie brakuje osób, które z niego korzystają lub chciałyby to robić. Prywatnie, odkąd posiadam Huawei Mate 20 Pro i ładowarkę bezprzewodową 15 W (czyli jakieś pięć miesięcy), bardzo często wykorzystuję tę funkcję, zdecydowanie częściej niż ładowanie przewodowe (po to ostatnie sięgam tylko w sytuacjach, gdy muszę naprawdę szybko naładować baterię w smartfonie, bowiem w tym przypadku mam do dyspozycji aż 40 W).

OnePlus 8 Pro z naprawdę szybkim ładowaniem bezprzewodowym

Nie bez powodu wspomniałem, że OnePlus uważał, iż ładowanie indukcyjne jest gorsze od tradycyjnego, bo jest znacznie wolniejsze. Producent niejednoznacznie dawał do zrozumienia, że zastanowi się nad jego implementacją, kiedy sytuacja się zmieni. Jak wiemy, zmieniła się, i to znacznie, więc – jak to się mówi – argument stał się inwalidą, tzn. się zdezaktualizował. Jak wynika z najnowszych doniesień, OnePlus nie będzie się dłużej opierał i w końcu da użytkownikom to, na co czekają. Co więcej, w najlepszym, dostępnym aktualnie komercyjnie, wydaniu.

OnePlus 8 Pro ma bowiem obsługiwać super szybkie ładowanie indukcyjne, bo o mocy aż 30 W, czyli podobnej jak Warp Charge 30(T). Niewykluczone jednak, że firma przy okazji przyspieszy ładowanie przewodowe, gdyż konkurencja poczyniła w tym aspekcie duży krok naprzód (Oppo może w tym pomóc swoim kolegom po fachu spod skrzydeł tego samego koncernu BBK Electronics).

Na razie nie wiemy, czy OnePlus 8 również zaoferuje wsparcie dla ładowania indukcyjnego. W przeszłości producent pokazał, że bardziej zaawansowane rozwiązania są przeznaczone dla modeli z dopiskiem „Pro” w nazwie i nie wykluczone, że podobnie będzie także w tym przypadku.

