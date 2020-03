Xiaomi chwali się bezprzewodowym ładowaniem o mocy 40 W. Wstyd, Apple

Jeśli wkrótce zobaczymy świetny smartfon bez jakichkolwiek złączy, to prawdopodobnie powstanie on w Chinach. Niewykluczone, że będzie on dziełem Xiaomi.

Szybkie ładowanie bez sięgania po kabel

Od kilku lat słyszę, że w Cupertino marzą o smartfonie bez złączy, który miałby oferować wyłącznie bezprzewodowe rozwiązania, zarówno w kwestii wymiany danych, jak i dostarczania energii. Cóż, jeśli faktycznie Apple planuje takie urządzenia, to raczej nie idzie im zbyt dobrze – nawet najnowsze iPhone’y oferują skromną wydajność ładowania bez kabla.

Natomiast konkurencja, szczególnie ta z Państwa Środka, raczej nie zamierza czekać z wprowadzeniem kolejnych innowacji. Smartfony z Chin dostępne w sprzedaży już teraz potrafią zapewnić szybsze bezprzewodowe ładowanie niż Apple po kablu – np. Xiaomi Mi 10 Pro oferuje 30 W, podczas gdy ładowarka dołączona do iPhone’a 11 Pro i Pro Max wyciąga tylko 18 W. Nie wygląda to zbyt dobrze, zwłaszcza jeśli spojrzymy na cenę obu urządzeń.

Xiaomi podnosi poprzeczkę

Co więcej, firma nie zamierza poprzestawać na Mi 10 Pro i 30 W. Chang Chenga, wiceprezes Xiaomi, udostępnił materiał wideo pokazujący działanie bezprzewodowego ładowania o mocy 40 W.

Jak możemy zobaczyć na filmie, smartfon wyposażony w akumulator o pojemności 4000 mAh, potrzebuje tylko 20 minut, aby naładować się do poziomu 57%. Z kolei już po 40 minutach akumulator osiąga 100%. Trzeba przyznać, że wynik jest naprawdę imponujący.

Dlaczego wcześniej wspomniałem o smartfonie bez złączy? Właśnie to szybkie bezprzewodowe ładowanie może sprawić, że takie urządzenie zacznie mieć sens. W końcu coraz częściej przesyłanie danych oparte jest na chmurze lub innych rozwiązaniach bez kabla, a do niedawna brakowało technologii, która pozwalałaby na sprawne naładowanie akumulatora – właśnie zaczyna się to zmieniać.

Nie wiemy, kiedy Xiaomi wprowadzi bezprzewodowe ładowanie o mocy 40 W. Możliwe, że nastąpi to już wkrótce. Tym bardziej, że Vivo, inny producent z Chin, zaprezentował ostatnio koncepcyjny model APEX 2020, który ma obsługiwać ładowanie bez kabla o mocy aż 60 W!

Czy wkrótce będziemy mogli zapomnieć o tradycyjnych ładowarkach? Patrząc na postępy Xiaomi, to wysoce prawdopodobny scenariusz.

źródło: Android Central