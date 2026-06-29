Szybkie ładowanie bezprzewodowe. Ponad podziałami

A gdyby tak smartfony mogły być ładowane bezprzewodowo równie szybko, co przewodowo i to niezależnie od tego, kto byłby producentem telefonu, jak i ładowarki? Taka wizja przyświeca konsorcjum WPC, pracującemu nad nową wersją standardu Qi.

Nowa wersja Qi pozwoli na bezprzewodowe ładowanie z mocą 50 W

W siedzibie Xiaomi w Pekinie odbyło się spotkanie przedstawicieli niektórych spośród największych międzynarodowych gigantów technologicznych. Poza gospodarzami na miejscu byli między innymi reprezentanci firm Apple, Google, Honor, Huawei, Oppo i Vivo. Wspólnie dyskutowali o tym, jak to zrobić, by smartfony mogły być ładowane bezprzewodowo niemal tak szybko jak przy użycia kabelka, niezależnie od tego, jakiej marki są ładowarka i telefon.

Celem spotkania było omówienie specyfikacji i wymagań nowej wersji standardu Qi, który miałby umożliwiać ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Faktem jest, że smartfony już dzisiaj nierzadko oferują bezprzewodowe uzupełnianie energii z taką (a nawet wyższą) mocą, ale pozwalają na jej uzyskanie wyłącznie przy korzystaniu z ładowarki tego samego producenta. Opisywany standard zaś ma być wspólny dla wszystkich (dużych) graczy.

To, że dzięki temu możliwe będzie ładowanie jednego telefonu ładowarką innej marki, to tylko jeden element. Równie istotne jest to, że zewnętrzni producenci (tacy jak Anker czy Ugreen) będą mogli tworzyć ładowarki kompatybilne z urządzeniami różnych firm. Chodzi o ujednolicenie technologii – trochę jak z przewodowym ładowaniem przez USB-C.

Kiedy pojawi się nowy standard Qi?

Za rozwój standardu Qi odpowiada konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium). W 2023 roku przyjęło ono wersję Qi2 o mocy 15 W, a dwa lata później przedstawiono Qi2.2 o mocy 25 W. Nowy standard zaś – mający podwoić tę wartość – może ujrzeć światło dzienne w 2028 roku.

Xiaomi odgrywa tutaj kluczową rolę. Chiński producent poświęcił bowiem dwa lata na opracowanie architektury umożliwiającej efektywne pod względem energetycznym, jak i termicznym przesyłanie energii metodą indukcyjną. To ona właśnie ma stanowić fundament dla nowej wersji standardu Qi.