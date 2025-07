Twój smartfon będzie ładował się jeszcze szybciej. Idzie nowe

Im większa moc, tym szybciej ładuje się smartfon. Kilku producentów urządzeń służących do ładowania ogłosiło gotowość do wprowadzenia na rynek sprzętów, dzięki którym użytkownicy szybciej naładują swoje telefony.

Dzięki technologii Qi2.2 szybciej naładujesz swój smartfon

Qi (czyta się czi) to otwarty standard ładowania, opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC), który jest powszechnie wykorzystywany przez producentów smartfonów. Jest on też sukcesywnie rozwijany – w styczniu 2023 roku zaanonsowano Qi2. Spodziewano się, że dzięki temu technologia podobna do MagSafe pojawi się w telefonach z Androidem, jednak do tej pory na jej wdrożenie zdecydowało się wyłącznie HMD (Skyline).

Dwa lata później, w styczniu 2025 roku, Wireless Power Consortium (WPC) ogłosiło premierę Qi2.1 oraz Qi2.1 Ready. W drugim przypadku smartfony nie muszą mieć magnesów pod obudową – wystarczy, że będzie je miało etui. Teraz przyszła pora na Qi2.2. Pierwsi producenci urządzeń do ładowania ogłosili, że są gotowi wprowadzić na rynek sprzęty zgodne z najnowszym standardem ładowania indukcyjnego.

Wśród nich znajdują się m.in. Anker, Belkin, Baseus i Ugreen. Stacjonarna ładowarka Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) zaoferuje oryginalną konstrukcję, która pozwoli ładować z wykorzystaniem indukcji nawet trzy urządzenia jednocześnie.

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) | źródło: WPC

Belkin zdecydował się na podobne rozwiązanie, aczkolwiek o nieco innej konstrukcji, która wygląda na bardziej „kompaktową”. Ładowarka UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock również pozwoli jednocześnie ładować do trzech urządzeń i wiadomo, że będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych.

Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock (źródło: WPC)

Baseus i Ugreen z kolei wprowadzą na rynek powerbanki. O ile na temat parametrów tego pierwszego nie wiadomo nic – znany jest tylko wygląd, o tyle Belkin przekazał, że MagFlow Magnetic Power Bank będzie cechował się pojemnością 10000 mAh i wbudowanym kablem z końcówką USB-C oraz – oczywiście – obsługą technologii Qi2.2 z użyciem magnesów.

Powerbank Baseus Qi2.2 (źródło: WPC)

Producenci nie ograniczą się jednak tylko do wymienionych powyżej urządzeń ładujących – Baseus i Belkin zapowiedzieli, że w ich ofercie pojawi się więcej sprzętów, zapewniających kompatybilność z technologią Qi2.2.

Qi2.2 – specyfikacja i różnice względem poprzednich wersji

Najnowszy standard przede wszystkim pozwala ładować indukcyjnie urządzenia z mocą 25 W, a nie – jak wcześniejsze – 15 W. Dzięki temu możliwe będzie naładowanie smartfona nawet o 40% szybciej – w przypadku „nowego iPhone’a” obsługującego Qi2.2 potrzebne ma być 30 minut, aby uzupełnić zapas energii z 0 do 50%.

Kolejną przewagą jest wyższa wydajność energetyczna i znacznie mniejsze straty energii dzięki precyzyjnemu ustawianiu magnetycznemu z dokładnością do ±0,5 mm. Zapewni to stałą moc i mniejsze nagrzewanie się urządzeń podczas ładowania.

Ponadto w Qi2.2 zaimplementowano zaawansowany system detekcji obcych obiektów (FOD), chroniący sprzęt przez przegrzaniem i uszkodzeniem. Aktywuje się on, jeśli w polu ładowania znajdzie się niepożądany element, mogący zakłócić proces uzupełniania energii w akumulatorze.

Warto też wiedzieć, że Qi2.2 jest wstecznie kompatybilny z poprzednimi standardami, więc akcesoria do ładowania, zgodne z Qi2.2, będzie można używać też ze sprzętami, obsługującymi jedynie starsze standardy.