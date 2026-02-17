AI dostało stanowisko w Watykanie. To nie żart

Sztuczna inteligencja otrzymała nowe zadanie do wykonania. Watykan planuje uruchomić specjalną platformę dla turystów i pielgrzymów, dzięki której każdy – mimo językowych barier – zrozumie papieża.

Nowoczesne technologie w Watykanie – AI pomoże na bieżąco rozumieć papieża

Jeszcze na początku stycznia 2025 roku Stolica Apostolska przestrzegała przed sztuczną inteligencją, choć jednocześnie podkreślono, że AI powinno być wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające ludzką inteligencję. W dokumencie Antiqua et Nova przedstawiono zarówno niebezpieczeństwa, jak i korzyści płynące z tej technologii. Teraz postanowiono ją wykorzystać.

Kardynał Mauro Gambetti przedstawił plany Watykanu z okazji 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra. Jednym z nich jest opracowanie wielojęzycznej platformy opartej na sztucznej inteligencji, dzięki której turyści i wierni uczestniczący w mszach świętych będą mogli odtwarzać ich tłumaczenie na żywo. Jako dostawcę tej usługi wybrano platformę Lara, opracowaną przez firmę Translated.

Bazylika Świętego Piotra (źródło: Vatican News)

Sztuczna inteligencja w Watykanie, czyli jak będzie można słuchać papieża w innym języku?

Wygląda na to, że zasada działania będzie niezwykle prosta i prawdopodobnie nie będzie konieczne instalowanie aplikacji, logowanie się czy zaopatrywanie w dodatkowy sprzęt, taki jak np. tłumacze elektroniczne Vasco. Osoby odwiedzające Bazylikę Świętego Piotra będą potrzebowały wyłącznie własnego urządzenia mobilnego – smartfona lub tabletu – za pomocą którego zeskanują specjalny kod QR.

Po zeskanowaniu wierni zostaną przekierowani na stronę internetową i otrzymają dostęp do wygenerowanego tłumaczenia na żywo, które będzie prezentowane zarówno w formie audio, jak i tekstowej. Technologiczna nowość w Bazylice Świętego Piotra ma obsługiwać 60 języków.

Warto wspomnieć, że platforma Lara – jako narzędzie Translated oparte na sztucznej inteligencji – zadebiutowała w 2024 roku. Jak podkreślają twórcy, Lara generuje tłumaczenia w ciągu zaledwie jednej sekundy, łącznie obsługuje ponad 200 języków, popełniając przy tym (zaledwie) około 2,5 błędu na 1000 słów.

W ramach ciekawostki nadmienię, że z okazji 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra – poza platformą dla pielgrzymów – zostaną otwarte wcześniej niedostępne jej części. Ponadto rozbudowywany jest ekosystem cyfrowy Smart Pass, a do pakietu Microsoft Office trafi nowa instytucjonalna czcionka Michelangelus, zainspirowana pismem Buonarrotiego i stworzona przez Studio Gusto.