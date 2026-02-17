Papież Leon XIV, Bazylika Świętego Piotra, Watykan
(źródło: Vatican News)
Sztuczna Inteligencja

AI dostało stanowisko w Watykanie. To nie żart

Natalia Kania-Kuc·
Sztuczna inteligencja otrzymała nowe zadanie do wykonania. Watykan planuje uruchomić specjalną platformę dla turystów i pielgrzymów, dzięki której każdy – mimo językowych barier – zrozumie papieża.

Nowoczesne technologie w Watykanie – AI pomoże na bieżąco rozumieć papieża

Jeszcze na początku stycznia 2025 roku Stolica Apostolska przestrzegała przed sztuczną inteligencją, choć jednocześnie podkreślono, że AI powinno być wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające ludzką inteligencję. W dokumencie Antiqua et Nova przedstawiono zarówno niebezpieczeństwa, jak i korzyści płynące z tej technologii. Teraz postanowiono ją wykorzystać.

Kardynał Mauro Gambetti przedstawił plany Watykanu z okazji 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra. Jednym z nich jest opracowanie wielojęzycznej platformy opartej na sztucznej inteligencji, dzięki której turyści i wierni uczestniczący w mszach świętych będą mogli odtwarzać ich tłumaczenie na żywo. Jako dostawcę tej usługi wybrano platformę Lara, opracowaną przez firmę Translated.

Bazylika Świętego Piotra, Watykan, sztuczna inteligencja AI Lara by Translated
Bazylika Świętego Piotra (źródło: Vatican News)

Sztuczna inteligencja w Watykanie, czyli jak będzie można słuchać papieża w innym języku?

Wygląda na to, że zasada działania będzie niezwykle prosta i prawdopodobnie nie będzie konieczne instalowanie aplikacji, logowanie się czy zaopatrywanie w dodatkowy sprzęt, taki jak np. tłumacze elektroniczne Vasco. Osoby odwiedzające Bazylikę Świętego Piotra będą potrzebowały wyłącznie własnego urządzenia mobilnego – smartfona lub tabletu – za pomocą którego zeskanują specjalny kod QR.

Po zeskanowaniu wierni zostaną przekierowani na stronę internetową i otrzymają dostęp do wygenerowanego tłumaczenia na żywo, które będzie prezentowane zarówno w formie audio, jak i tekstowej. Technologiczna nowość w Bazylice Świętego Piotra ma obsługiwać 60 języków.

Warto wspomnieć, że platforma Lara – jako narzędzie Translated oparte na sztucznej inteligencji – zadebiutowała w 2024 roku. Jak podkreślają twórcy, Lara generuje tłumaczenia w ciągu zaledwie jednej sekundy, łącznie obsługuje ponad 200 języków, popełniając przy tym (zaledwie) około 2,5 błędu na 1000 słów.

W ramach ciekawostki nadmienię, że z okazji 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra – poza platformą dla pielgrzymów – zostaną otwarte wcześniej niedostępne jej części. Ponadto rozbudowywany jest ekosystem cyfrowy Smart Pass, a do pakietu Microsoft Office trafi nowa instytucjonalna czcionka Michelangelus, zainspirowana pismem Buonarrotiego i stworzona przez Studio Gusto.

Natalia Kania-Kuc
