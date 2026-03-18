FIFA przynosi Mistrzostwa Świata 2026 na YouTube

Już 11 czerwca 2026 roku na meksykańskim Stadionie Azteków rozlegnie się gwizdek otwierający Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej: FIFA World Cup 26. Rozpocznie się kolejna edycja jednego z największych wydarzeń sportowych na świecie, której zwycięzcę poznamy 19 lipca. Na kibiców z różnych części globu czekają łącznie 104 mecze, w których zmierzy się ze sobą 48 reprezentacji. W śledzeniu tego wszystkiego pomoże… YouTube.

Wielu osobom wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata, kojarzą się przede wszystkim z telewizją linearną. W 2026 roku organizacja FIFA ogłosiła jednak współpracę z serwisem YouTube, który to w ten sposób został „preferowaną platformą”. W ramach tej umowy wybrani partnerzy będą mogli legalnie transmitować pierwsze 10 minut każdego spośród 104 meczów, a niektóre spotkania pojawią się w serwisie w całości (aczkolwiek nie podano szczegółów na ten temat) .

Oprócz tego YouTube wypełni się również rozszerzonymi skrótami meczów, materiałami zza kulis oraz innymi treściami związanymi z Mistrzostwami Świata. Napakowany interesującymi filmami krótkometrażowymi (dotyczącymi nie tylko tegorocznej edycji turnieju, ale też futbolowej historii) ma zostać także oficjalny kanał FIFA.

Oficjalne partnerstwo organizacji FIFA i serwisu YouTube (źródło: YouTube Blog)

Dlaczego YouTube? Bo „mistrzostwa Świata wymagają sceny tak wielkiej, jak ich dziedzictwo”

YouTube może być zatem świetnym miejscem do śledzenia tego, co będzie działo się w czerwcu i lipcu na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dla największych miłośników futbolu będzie to za mało i nie obejdą się oni bez innych kanałów, ale osobom, które chcą tylko być na bieżąco, powinno to w zupełności wystarczyć.

W komunikatach prasowych przedstawiciele serwisu YouTube i organizacji FIFA podkreślają, że Mistrzostwa Świata wymagają sceny tak wielkiej, jak ich dziedzictwo oraz zwracają uwagę na to, że w ten sposób zapewniony zostanie łatwy sposób na dostęp do tego wydarzenia, czyniąc treści obecnymi na wszystkich ekranach użytkowników: od telewizorów, przez komputery, aż po smartfony.