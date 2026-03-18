FIFA przynosi Mistrzostwa Świata 2026 na YouTube

Już 11 czerwca 2026 roku na meksykańskim Stadionie Azteków rozlegnie się gwizdek otwierający Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej: FIFA World Cup 26. Rozpocznie się kolejna edycja jednego z największych wydarzeń sportowych na świecie, której zwycięzcę poznamy 19 lipca. Na kibiców z różnych części globu czekają łącznie 104 mecze, w których zmierzy się ze sobą 48 reprezentacji. W śledzeniu tego wszystkiego pomoże… YouTube.
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na YouTube
Wielu osobom wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata, kojarzą się przede wszystkim z telewizją linearną. W 2026 roku organizacja FIFA ogłosiła jednak współpracę z serwisem YouTube, który to w ten sposób został „preferowaną platformą”. W ramach tej umowy wybrani partnerzy będą mogli legalnie transmitować pierwsze 10 minut każdego spośród 104 meczów, a niektóre spotkania pojawią się w serwisie w całości (aczkolwiek nie podano szczegółów na ten temat) .
Oprócz tego YouTube wypełni się również rozszerzonymi skrótami meczów, materiałami zza kulis oraz innymi treściami związanymi z Mistrzostwami Świata. Napakowany interesującymi filmami krótkometrażowymi (dotyczącymi nie tylko tegorocznej edycji turnieju, ale też futbolowej historii) ma zostać także oficjalny kanał FIFA.
Dlaczego YouTube? Bo „mistrzostwa Świata wymagają sceny tak wielkiej, jak ich dziedzictwo”
YouTube może być zatem świetnym miejscem do śledzenia tego, co będzie działo się w czerwcu i lipcu na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dla największych miłośników futbolu będzie to za mało i nie obejdą się oni bez innych kanałów, ale osobom, które chcą tylko być na bieżąco, powinno to w zupełności wystarczyć.
W komunikatach prasowych przedstawiciele serwisu YouTube i organizacji FIFA podkreślają, że Mistrzostwa Świata wymagają sceny tak wielkiej, jak ich dziedzictwo oraz zwracają uwagę na to, że w ten sposób zapewniony zostanie łatwy sposób na dostęp do tego wydarzenia, czyniąc treści obecnymi na wszystkich ekranach użytkowników: od telewizorów, przez komputery, aż po smartfony.