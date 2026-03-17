Masz tablet lub składany smartfon? Tę nowość w Chrome musisz sprawdzić

Nowa funkcja w Google Chrome powinna spodobać się użytkownikom tabletów i składanych smartfonów. Nie jest to rewolucja, ale zmiana znacząco ułatwi korzystanie z przeglądarki internetowej.

Google Chrome z przydatną zmianą na tabletach i składanych smartfonach

W zeszłym miesiącu Google Chrome zyskał przypinanie kart na Androidzie. Następnie dowiedzieliśmy się, że Google zamierza wprowadzić do Chrome błyskawiczne aktualizacje – nowe wersje przeglądarki internetowej będą pojawiać się wyraźnie częściej. Natomiast teraz ważnej aktualizacji doczekała się wersja skierowana na tablety i składane smartfony, które działają pod kontrolą Androida.

Otóż właściciele mobilnych urządzeń z większymi ekranami mogą dodać pasek zakładek do interfejsu Google Chrome. Jest on wyświetlany w tym samym miejscu, co w wersji na komputerach – tuż pod paskiem adresu. Zakładki też są w podobny sposób prezentowane – pozioma lista z ikonami i ewentualnie nazwami przypiętych stron internetowych. Możliwe jest również tworzenie folderów, co pozwala zapanować nad większą liczbą zakładek.

Zakładki, które nie zmieszczą się na pasku, są dostępne pod strzałką zlokalizowaną z prawej strony. Ponadto Google Chrome oferuje przycisk Wszystkie zakładki, który pozwala przejść do już znanego ekranu zawierającego listę wszystkich zapisanych zakładek.

źródło: 9to5Google

Należy wiedzieć, że nowość jest wprowadzana na urządzenia z większymi ekranami – takie jak tablety i składane smartfony. Nie można z niej korzystać w przypadku zwykłych smartfonów – tutaj w kwestii zakładek nic się nie zmienia. Dodatkowo rozwiązanie nie jest domyślnie włączone i trzeba je aktywować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jak włączyć pasek zakładek w Google Chrome na Androidzie?

Właściciele tabletów i składanych smartfonów pasek zakładek mogą włączyć w ustawieniach. Wystarczy przejść do sekcji Wygląd, a następnie zaznaczyć opcję Pokaż pasek zakładek. Tak, to już wszystko.

Wypada dodać, że zmiana wprowadzana jest w Google Chrome 146. Najnowszą wersję przeglądarki znajdziecie w Google Play.

Owszem, nie jest to żadna rewolucja. Można nawet stwierdzić, że mamy do czynienia z opcją, która powinna być standardem. Po prostu Google nadrobiło zaległości. Nie zmienia to jednak faktu, że nowość doceni wielu użytkowników i jak najbardziej może podnieść komfort korzystania z Chrome na mobilnym sprzęcie.