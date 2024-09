Aktualizacja rządowego systemu. Pojawią się ważne informacje

Mieszkańcy Polski mają to szczęście, że mogą załatwić wiele spraw urzędowych przez internet, nie wychodząc z domu. Możecie również sprawdzić, czy w interesującej Was lokalizacji jest dostępny internet szerokopasmowy. Od przyszłego miesiąca system SIDUSIS, dostępny pod adresem internet.gov.pl, zapewni dodatkowe, bardzo przydatne informacje.

Nowe standardy technologiczne dla SIDUSIS

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, w skrócie SIDUSIS, został uruchomiony 1 stycznia 2023 roku i służy przede wszystkim do sprawdzania, czy w danej lokalizacji dostępny jest internet szerokopasmowy. Wystarczy wpisać adres i wówczas wyświetli się lista operatorów, którzy świadczą w tym miejscu usługę dostępu do internetu.

SIDUSIS zapewnia również informację o planowanych i realizowanych inwestycjach – dzięki temu można dowiedzieć się, czy w danej lokalizacji będzie można w bliższej lub dalszej przyszłości korzystać ze światłowodu. Ponadto można zgłosić zapotrzebowanie na internet oraz wskazać pustostan, którego nie trzeba podłączać do sieci (co ma ułatwić planowanie inwestycji).

Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się rozszerzyć funkcjonalność SIDUSIS. Resort poinformował, że 14 października 2024 roku wejdą w życie nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (zostaną one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji). Już od najbliższej środy, 18 września 2024 roku, przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do raportowania będą mieli dostęp do testowej wersji systemu.

System SIDUSIS pokaże, do kogo należy światłowód

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, zmiana standardów technologicznych przede wszystkim wpłynie na to, jakie dane będą musieli przekazywać operatorzy. Zostaną oni zobowiązani do podawania, czy usługę dostępu do internetu świadczą na własnej infrastrukturze, czy robią to, korzystając z infrastruktury innego operatora.

Według resortu cyfryzacji ułatwi to ustalenie, kto odpowiada za poprawność danych, co pozwoli szybciej rozwiązywać problemy. Nie mniej ważny jest jednak fakt, że dzięki temu klienci dowiedzą się, czy będą musieli zapłacić więcej, ponieważ niektórzy operatorzy doliczają dodatkową opłatę, jeżeli w danej lokalizacji wykorzystują infrastrukturę innego operatora (tak robi m.in. Orange).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że podmioty, które obsługują ponad 50000 punktów adresowych, będą musiały zastosować nowe standardy już od 18 października 2024 roku, natomiast firmy z mniejszą liczbą adresów dostaną na to czas do 10 listopada 2024 roku.