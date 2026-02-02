System kaucyjny będzie mniej uciążliwy. Kaucja do odbioru nie tylko w sklepie

System kaucyjny będzie wkrótce znacznie wygodniejszy, a kaucja stanie się dużo łatwiej dostępna. Te nowe recyklomaty mogą zachęcić więcej osób do oddawania opakowań po napojach.

Nowe podejście do zwrotu opakowań – taki system kaucyjny spodoba się wielu Polakom

Nowy system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku, choć trzeba przypomnieć, że pomimo wdrożonego systemu kaucyjnego stawki za wywóz odpadów w Polsce rosną, zamiast maleć. Sieci handlowe w sklepach lub też w ich pobliżu zamontowały specjalne maszyny, które mają to ułatwić.

Warto jednak podkreślić, że mechanizm zwrotu kaucji za oddawanie butelek szklanych i plastikowych oraz metalowych puszek różni się w zależności od sklepu. Np. w Lidlu drukowany jest specjalny kupon, który można zeskanować podczas zakupów i obniżyć rachunek za nie o kwotę otrzymaną za zwrot opakowań. Podobnie sytuacja wygląda w sieci Biedronka, jednak w tym przypadku klient może też dostać zwrot kaucji do e-Portfela w aplikacji.

Wygląda jednak na to, że system kaucyjny może być znacznie wygodniejszy. Spółka Czysta Polska Recyklomaty wraz z operatorem terminali płatniczych PolCard jeszcze w 2026 roku chcą sprawić, aby zwrot kaucji od razu trafiał na kartę płatniczą. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu własnej, pierwszej sieci urządzeń pozwalających na otrzymanie zwrotu kaucyjnego.

Jak podkreśla Tomasz Przepiórka, VP & Head of Enterprise – CEE w Fiserv Polska – nasze rozwiązanie jest jedynym na polskim rynku płatniczym, umożliwiającym zwrot kaucji na kartę w miejsce popularnego kuponu.

Recyklomat ze zwrotem na kartę (źródło: Czysta Polska Recyklomaty)

Kaucja prosto na Twoje konto bankowe – tak prosto jeszcze nie było

Jak podkreśla spółka, jeden automat może zmieścić od kilkuset do kilku tysięcy opakowań po napojach – liczba ta jest zależna od konfiguracji. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że:

z 35 butelek PET można wyprodukować jedną bluzę polarową,

z 5 butelek PET jeden T-shirt,

a z 67 butelek PET koc.

Ponadto recyklomaty grupy CPR mają być proste w użytkowaniu, a cały proces szybki i intuicyjny. Korzystanie z maszyn zostanie ograniczone do zwrotu opakowań i wypłaty kaucji po zbliżeniu karty, smartfona czy zegarka do terminala.

Pomył CPR realizowany wraz z PolCard from Fiserv ma być odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Z badania zleconego przez Mastercard wynika, że jako najwygodniejszy sposób zwrotu konsumenci wskazują właśnie zwrot środków na kartę płatniczą. Czas to zweryfikuje, lecz już teraz wydaje się, że ta nowa metoda otrzymania zwrotu może przyciągnąć znacznie więcej osób niż dotychczas zainstalowane w sklepach maszyny.