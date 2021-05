Oficjalna premiera systemu HarmonyOS już za kilka dni! Huawei chce bardziej skupić się na oprogramowaniu

Huawei od wielu lat pracuje nad swoim własnym systemem operacyjnym, ale dopiero w 2019 roku oficjalnie o tym poinformował. Od tego czasu cały świat z niecierpliwością czeka na premierę stabilnej wersji HarmonyOS, możliwej do zainstalowania na urządzeniach konsumenckich. Wiemy, kiedy zostanie ona zaprezentowana!

Kiedy premiera systemu HarmonyOS od Huawei?

Huawei po raz pierwszy zaanonsował HarmonyOS na Huawei Developer Conference 2019, w sierpniu 2019 roku. Mimo że od jego pierwszej publicznej prezentacji upłynęły blisko dwa lata, wciąż nie doczekaliśmy się wersji stabilnej, którą można zainstalować na urządzeniach, przeznaczonych dla „szeregowych” klientów. To się jednak wkrótce zmieni.

Huawei poinformował bowiem, że 2 czerwca 2021 roku odbędzie się konferencja poświęcona HarmonyOS, który w Chinach znany jest jako HongmengOS. Rozpocznie się ona o godzinie 20:00 czasu lokalnego, tj. o 14:00 czasu polskiego. Producent udostępnił również załączone poniżej wideo, na którym widać animację, jaka pokazuje się podczas uruchamiania urządzenia.

Jednoznacznie wskazuje to na premierę pierwszych urządzeń z systemem HarmonyOS. Niekoniecznie będzie to jednak smartfon – mówi się raczej o tablecie i smartwatchu, aczkolwiek bardzo możliwe, że Huawei od razu zaprezentuje harmonogram udostępniania aktualizacji dla już wprowadzonych na rynek smart-telefonów (pierwszy w kolejce, choć nie jedyny, miał być składany Huawei Mate X2).

Według deklaracji producenta, „Harmony OS to zupełnie nowy system operacyjny oparty na rozproszonej architekturze opracowanej przez Huawei”, który „korzysta z wielu różnych, zewnętrznych źródeł otwartego oprogramowania”.

Huawei chce bardziej skupić się na oprogramowaniu

Chiński gigant wciąż produkuje urządzenia elektroniczne, aczkolwiek widać, że przynajmniej w segmencie smartfonów jego udziały topnieją w oczach. Według wewnętrznej notatki, do której dotarł Reuters, Ren Zhengfei, CEO i założyciel firmy, zaapelował do pracowników, aby „odważyli się przewodzić światu” w obszarze oprogramowania. Jest to bowiem dziedzina, która jest poza kontrolą Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Huawei będzie miał większą niezależność i autonomię.

Ren Zhengfei napisał też do pracowników, że w najbliższym czasie trudno będzie produkować zaawansowane urządzenia, dlatego firma powinna skupić się na budowaniu ekosystemów oprogramowania, jak właśnie HarmonyOS. Jednocześnie CEO Huawei zaznaczył, że kierunek rozwoju w tym obszarze będzie zależał od znalezienia odpowiedniego modelu biznesowego, aczkolwiek jednocześnie jest zdania, że najlepsze będzie zastosowanie modelu open source i korzystanie z innych, otwartoźródłowych rozwiązań.