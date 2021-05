Sukcesor udanych FreeBuds 3. Oto Huawei FreeBuds 4 – stylowe słuchawki douszne z ANC

Huawei ma nowe akcesorium dla osób poszukujących dobrze grających słuchawek dousznych True Wireless. Oto wyczekiwany model FreeBuds 4.

Najlepsze słuchawki TWS od Huawei w kategorii cena/jakość?

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 zebrały sporo pozytywnych opinii jako jedne z najlepszych w swoim przedziale cenowym. Tym bardziej warto spojrzeć w kierunku debiutujących dzisiaj Huawei FreeBuds 4. Sprawdźmy, czym różnią się od poprzedniej generacji.

Sam wygląd nie zmienił się w znacznym stopniu. Wciąż mamy do czynienia ze sprawdzoną douszną konstrukcją. Najwyraźniej nie tutaj Huawei dokonało zmian. Nie widać ich także w głównym chipie, obsługującym przetwarzanie dźwięku. W środku znajdziemy ten sam, co we FreeBuds 3, układ Kirin A1.

Wydaje się jednak, że producent zastosował tym razem odrobinę większe dynamiczne przetworniki o średnicy 14,3 mm (we FreeBuds 3 – 14,2 mm). Pchełki obsługują też wyższą wersję Bluetooth – 5.2 zamiast 5.1. Są lżejsze (4,1 g kontra 4,5 g) oraz mają trzypoziomowe przyciski dotykowe. Wbudowano w nie także po trzy mikrofony, które pomagają separować szum otoczenia – nawet o natężeniu 25 dB.

Z funkcji wymienia się tryb czystego głosu dla vlogerów, który ma w założeniu lepiej wychwytywać głos w bardziej hałaśliwym otoczeniu czy tryb niskiego opóźnienia (90 ms), co może być przydatne podczas grania w gry mobilne.

Odrobinę zwiększył się sumaryczny czas pracy słuchawek – z 20 do 22 godzin. Pojedynczy cykl bez doładowywania wynosi maksymalnie 4 godziny. Szybkie ładowanie w etui zapewni dodatkowe 2,5 godziny działania już po 15 minutach. Energię w akumulatorze samego etui uzupełnia się przez USB-C lub bezprzewodowo, przy pomocy dowolnej ładowarki zgodnej ze standardem Qi. Jest ono odporne na zachlapania, w scenariuszach przewidzianych w normie IPX4.

Cena i dostępność FreeBuds 4

Słuchawki FreeBuds 4 debiutowały w Chinach, a ich oficjalna sprzedaż rozpocznie się 6 czerwca. Z radością powitamy je także w Polsce – mamy nadzieję, że jak najszybciej. Cenę na razie ustalono na 999 juanów (~580 złotych).