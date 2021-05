Oto ekran główny tabletu Huawei MatePad 2 z systemem Harmony OS. Wygląda prawie jak u Apple

Huawei nigdy nie kryło się z tym, że stara się prześcignąć Apple na rynku elektroniki użytkowej. Praktycznie każdy produkt giganta z Cupertino ma swój odpowiednik u Chińczyków. Wyraźnie widać to na pierwszych zrzutach ekranu z nowego systemu Huawei – Harmony OS 2.0.

Harmony OS 2.0 trochę jak iPadOS

Zbliża się czas, gdy Huawei ma wydać stabilną wersję swojego nowego systemu Harmony OS 2.0. To wyjątkowe oprogramowanie, bo ma trafić aż na 300 milionów urządzeń do końca 2021 roku. Chodzi o takie sprzęty jak smartfony, tablety i wiele innych inteligentnych urządzeń, w tym smartwatche czy gadżety należące do Internetu Rzeczy.

Wśród uprawnionych do otrzymania tego systemu znajdują się także produkty Huawei, które jeszcze nie zostały oficjalnie zaprezentowane. Na swoją kolej czeka na przykład tablety Huawei MatePad 2 oraz MatePad Pro 2. Spodziewamy się ich 2 czerwca.

Dotychczas zebrane, nieoficjalne informacje mówią o urządzeniach z ekranami 12,2″ oraz 12,6″, z czego większy model miałby poszczycić się wyświetlaczem odświeżanym w 120 Hz. W środku powinniśmy znaleźć procesor Kirin 9000 oraz baterię z szybkim ładowaniem 40 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 27 W. Mocniejsza wersja zyska pewnie modem 5G.

Wiadomo też, że tablety będą działać na nowym systemie Harmony OS 2.0, który w wersji na tablety przyjmie specjalną nazwę PadOS. Kiedy rzucimy okiem na jego ekran domowy, zapewne pojawią się skojarzenia z systemem iPadOS od Apple.

Harmony OS 2.0 na Huawei MatePad Pro 2 (fot. GSMarena)

Nie tylko tablety

Huawei ma zamiar zaprezentować światu także nowe zegarki Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro. Nie wiemy na ich temat zbyt wiele. Istotne jest, że będą działać pod kontrolą Harmony OS i zostaną wyposażone w eSIM, co od razu sugeruje, że będzie trzeba pożegnać się dłuższym czasem działania na baterii kosztem większej liczby inteligentnych funkcji.

Oprócz tego, czekamy na flagowy smartfon Huawei P50. Ten na pewno będzie działał na Harmony OS, ale termin jego premiery nie jest jeszcze pewny. Być może producent także zdecyduje się na jego wielkie odsłonięcie w czerwcu.