Zegarek Huawei z funkcją mierzenia ciśnienia zadebiutuje jeszcze w tym roku

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chętnie sięgają po elektronikę ubieralną produkowaną przez Huawei. Ich ulubiony producent wkrótce dostarczy na rynek urządzenie z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi niż dotychczasowe konstrukcje.

Huawei jest jedną z tych firm, obok Apple czy Samsunga, która wykorzystuje dane zbierane przez użytkowników inteligentnych zegarków i opasek do prowadzenia pogłębionych analiz dotyczących zdrowia.

Reklama

Zgodnie z dostępnymi informacjami, firma prowadzi równolegle trzy projekty badawcze, których efekty, w najbliższym czasie, mają trafić do produktów Huawei. Pierwszy z nich dotyczy wczesnego wykrywania nadciśnienia tętniczego, drugi zmian temperatury ciała, a trzeci możliwości występowania choroby wieńcowej. To właśnie efektem tego pierwszego ma być zegarek, który trafi do sprzedaży już niedługo.

Zegarek Huawei z funkcją mierzenia ciśnienia

He Gang, zarządzający jednym z działów chińskiej firmy, podczas spotkania z sympatykami marki przekazał informację, według której pierwszy zegarek Huawei z funkcją mierzenia ciśnienia trafi na rynek jeszcze w 2021 roku.

Być może będzie to Huawei Watch 3, nad którym prace najprawdopodobniej dobiegają końca. Pogłoski mówią, że otrzymał on nazwę kodową Galileo i będzie pierwszym zegarkiem Huawei wykorzystującym system Harmony OS.

Jeszcze jeden produkt

Galileo, czyli potencjalny Huawei Watch 3, to niejedyne akcesorium, nad którym obecnie pracuje firma. W dokumentach technicznych pojawia się również urządzenie o nazwie Wagner. Czym dokładnie będzie? Tego jeszcze nie wiadomo, jednak mając na uwadze, że jego nazwa kodowa pochodzi od nazwiska wybitnego, niemieckiego kompozytora, z pewnością będzie miało wiele wspólnego z muzyką.

Funkcja mierzenia ciśnienia w inteligentnych zegarkach może pomóc w walce z jednym z cichych zabójców ludzkości – nadciśnieniem tętniczym. Automatyczne monitorowanie ciśnienia z pewnością będzie sporo wygodniejsze od korzystania z klasycznych ciśnieniomierzy, dlatego można mieć nadzieję, że dzięki nowoczesnej elektronice uda się zdiagnozować.