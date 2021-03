Już od dłuższego czasu chodzą słuchy, że system HarmonyOS pojawi się na pokładach urządzeń mobilnych. Zapowiedział to nawet sam producent, aczkolwiek wciąż czekamy na oficjalną premierę pierwszego sprzętu z autorskim oprogramowaniem Huawei. Wygląda na to, że będzie nim tablet Huawei MatePad Pro 2.

HarmonyOS wciąż jest rozwijany i finalnie nie będzie bazował na Androidzie, jak miało to miejsce na początkowym etapie prac. Huawei wciąż nie ujawnił daty udostępnienia wydania stabilnego, ale wszystko wskazuje na to, że zrobi to już w przyszłym miesiącu. Potwierdził jednak, że pierwszym smartfonem, który otrzyma aktualizację, ma być składany smartfon Huawei Mate X2.

Huawei MatePad Pro 2 będzie pierwszym tabletem z systemem HarmonyOS – to już pewne

Z opinii pojawiających się w sieci można wywnioskować, że użytkownicy czekają przede wszystkim na smartfony z fabrycznie wgranym HarmonyOS, ale może się okazać, że w pierwszej kolejności na rynku zadebiutuje tablet, a konkretniej Huawei MatePad Pro 2.

Urządzenie zostało dostrzeżone w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA, która potwierdziła, że zostało ono dostarczone z zainstalowanym systemem HarmonyOS. Ponadto pojawiła się informacja o obsłudze sieci piątej generacji oraz rozmów głosowych.

Huawei MatePad Pro 2 z HarmonyOS i modemem 5G (źródło: TENAA via MySmartPrice)

Ciekawostką jednak jest, że Huawei MatePad Pro 2 podobno ma wykorzystywać dedykowaną tabletom wersję HarmonyOS o nazwie… PadOS (nie mylić z iPadOS).

Specyfikacja Huawei MatePad Pro 2

Według dotychczasowych doniesień, tablet będzie dostępny w dwóch wersjach: jedna zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 12,2 cala, natomiast druga… 12,6-calowy. To dość zaskakujące, ponieważ różnica jest dosłownie minimalna – ciekawe, co autor miał na myśli, decydując się na taki krok. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest jednak to, że w obu przypadkach ma to być panel OLED o rozdzielczości QHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Ponadto wiemy też, że tablet Huawei MatePad Pro 2 zostanie wyposażony w procesor HiSilicon Kirin 9000 z modemem 5G. Producent zdecydował się w jego przypadku zastosować również obsługę superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 40 W.