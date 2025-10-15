Firma Google nie ustaje w ulepszaniu swoich produktów. Wprowadzane zmiany mają sprawić, że korzystanie z Gmaila, Google Chrome i Map Google będzie jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.

Gmail pomoże zaplanować spotkanie w odpowiednim dla wszystkich terminie

Google zaanonsowało wdrożenie funkcji Help me schedule (pol. Pomóż mi zaplanować) w Gmailu. Jak wskazuje jej nazwa, ma ona pomóc zaplanować spotkanie w dogodnym dla wszystkich terminie.

Gmail będzie w stanie rozpoznać, że w wymienianych wiadomościach jest mowa o spotkaniu. Gdy wykryje, że nadawca pyta o możliwość spotkania się, na pasku narzędzi pojawi się pastylka z napisem Help me schedule. Kiedy odbiorca ją kliknie, Gemini zasugeruje terminy na podstawie analizy zawartości Kalendarza i kontekstu wiadomości e-mail.

Odbiorca, który mógł na przykład poprosić o pół godziny w przyszłym tygodniu, zobaczy propozycje i będzie mógł wybrać odpowiadający mu termin. Wówczas spotkanie zostanie automatycznie dodane do Kalendarza Google obu osób. Co istotne, nadawca może edytować zasugerowane przez funkcję Help me schedule terminy (usuwać i dodawać je) przed wysłaniem.

Google informuje, że będzie ona dostępna wyłącznie w przypadku rozmów pomiędzy dwoma osobami (w grupowych nie) dla użytkowników Google Workspace oraz subskrybentów pakietów Google AI Pro (który jest dostępny na rok za darmo dla wybranych osób), Google AI Ultra, Gemini Business i Gemini Enterprise.

Wyczekiwana funkcja dostępna w Google Chrome

Google udostępniło też funkcję podsumowywania zawartości strony w przeglądarce Google Chrome. Nazywa się ona Streść stronę i wykorzystuje model Gemini 2.5 Flash (nawet jeśli użytkownik wybrał model Gemini 2.5 Pro w aplikacji Gemini).

Funkcja podsumowania zawartości strony przez Gemini w Google Chrome (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Funkcja ta jest dostępna bezpośrednio w przeglądarce Google Chrome, a także wtedy, gdy użytkownik otworzył stronę, korzystając z innych narzędzi Google, takich jak Discover czy aplikacja Wiadomości Google, jak również w wynikach wyszukiwania.

Gemini ułatwi korzystanie z Google Maps

Również Mapy Google wykorzystają możliwości Gemini. Ekipa serwisu Android Authority zdołała aktywować w wersji beta o numerze beta 25.41.03.815390258 funkcję, dzięki której można korzystać z Gemini po dotknięciu ikony mikrofonu w prawym górnym rogu.

Dzięki temu, podczas korzystania z nawigacji, dało się zmienić trasę, prosząc o unikanie autostrad i płatnych odcinków, a także zadać pytanie niezwiązane bezpośrednio z nawigacją, na przykład o pogodę. Ponadto w ustawieniach Google Maps pojawiła się sekcja z ustawieniami dotyczącymi Gemini.

Funkcja ta nie jest jednak jeszcze oficjalnie dostępna, aczkolwiek prawdopodobnie zostanie wdrożona w niedalekiej przyszłości.

Na koniec warto przy okazji przypomnieć, że Google umożliwi ukrywanie (wybranych) wyników sponsorowanych w wynikach wyszukiwania.