Świet(l)ne nowości, które ożywią Twój dom

Do grona Philips Smart Lighting dołączają nowe świet(l)ne produkty. W ofercie Signify pojawi się sprzęt ułatwiający synchronizację świateł, a także nowe taśmy LED-owe, kompaktowa lampka stołowa i kontroler.

Signify prezentuje nowości oświetleniowe, które ożywią dom

Na początku maja 2026 roku Signify – twórca marek Philips Hue i Philips Smart Lightning – opracował nowe oprogramowanie Sports Live. Teraz firma rozszerza swoje portfolio urządzeń oświetleniowych. Jak twierdzi – dzięki rozwinięciu dotychczasowej oferty żarówek i innych rozwiązań Philips Smart Lighting pozwoli na stworzenie kompleksowego ekosystemu, który ma delikatnie otulać domowe przestrzenie, rozjaśnić narożniki i wypełnić pomieszczenia.

Jedną z najważniejszych nowości jest Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1, czyli urządzenie odpowiedzialne za synchronizowanie świateł z treściami wyświetlanymi na ekranie telewizora w czasie rzeczywistym. Całość spaja platforma WiZ-connected i aplikacja mobilna WiZ, za pomocą której użytkownik może intuicyjnie skonfigurować domowe oświetlenie. Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 pojawi się na rynku w zestawach z taśmą LED w dwóch wariantach – dla telewizorów o przekątnej od 55 do 65 cali oraz w zakresie od 75 do 85 cali.

Nowości oświetleniowe Philips Smart Lighting

Poza Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 do grona urządzeń dołączają nowe lampy podłogowe Gradient oraz lampy podłużne, oferujące wielokolorowe oświetlenie z efektami gradientu. Ponadto Signify zaanonsował nową gamę LED-owych taśm, w tym w wariantach RGB, RGBIC i RGBICWW, elastycznych typu Neon oraz o długości od 3 do 20 metrów z możliwością przedłużania.

Strip Lights RGBIBCWW (źródło: Signify)

W czerwcu 2026 roku w ofercie Philips Smart Lighting zadebiutuje też kompaktowa lampa stołowa Squire Lite z oświetleniem dynamicznym i w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej. Producent deklaruje, że lampka pozwala na osiągnięcie efektu wall washing, czyli omywania ścian światłem. Signify wprowadzi też do sprzedaży kontroler Smart Dial Switch służący do regulowania jasności, ustawiania kolorów oraz uruchamiania scen świetlnych jednym kliknięciem lub obrotem.

Lampa stołowa Squire Lite Kontroler Smart Dial Switch źródło: Signify

Oficjalne wprowadzenie na europejski rynek nowych produktów rozpocznie się od czerwca 2026 roku. Ceny nie zostały jeszcze przedstawione.