Podpowiadamy: jaki smartfon wybrać w ofercie świątecznej „Drugi smartfon w prezencie” Plusa?

Co roku część z Was z pewnością powtarza sobie w listopadzie, że „przecież jeszcze tyle czasu do świąt, nie ma co się spieszyć”. Choć w tym twierdzeniu jest ziarno prawdy, to czasami nie zaszkodzi przygotować się nieco wcześniej. Jeżeli planujecie obdarować w 2023 roku dwie osoby smartfonami, Plus ma dla Was wyśmienitą promocję. Podpowiadam najlepsze duety smartfonowe, na jakie możecie się zdecydować.

Prezent 1 plus 1

Jeżeli nie macie problemu z dochowaniem tajemnicy, listopad to najlepszy moment na zakup prezentów świątecznych. Gdzie człowiek się nie obejrzy, tam promocje, gratisy i zestawy skomponowane z myślą o świętach. W promocji „Drugi smartfon w prezencie” Plus postawił na komplety, które sprawdzą się w różnych kombinacjach.

Podstawowym elementem każdego duetu jest budżetowy smartfon producenta, do którego możemy dobrać inne urządzenie w formie 12 rat 0%. W akcji znajdziemy telefony trzech, znanych każdemu, marek, a liczba zestawów wynosi zawrotne 31 kompletów. W tak dużym zbiorze z pewnością są jednak dobre i bardzo dobre wybory – trzeba tylko wiedzieć które to które.

I tu wchodzę ja, cały na smartfonowo – chcę wskazać Wam te bardzo dobre decyzje zakupowe. Starałem się przede wszystkim kierować doświadczeniem własnym oraz redakcji z recenzowanych telefonów, cenami zestawów oraz ewentualnymi ciekawostkami tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. W kolejności alfabetycznej.

Motorola od Mikołaja

Smartfonem, który pojawia się w prezencie do wybranych modeli motoroli, jest moto e13. Model wyposażony w układ mobilny Unisoc T606, 2 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej na Androidzie GO spełnia minimalne wymagania, jakie można oczekiwać od urządzenia tego typu. Jaką parę zatem warto do niego dobrać?

Jedną z pierwszych propozycji i zarazem jedną z tańszych jest zestaw z Motorolą Edge 40 8/256 GB. Smartfon testowała dla Was nasza Królowa Chaosu i pochwaliła go m.in. za poręczność, szybkie ładowanie czy wodoszczelność na poziomie IP68. Z minusów wskazała czas pracy, aparat, który nie zawsze oferował identyczne wyniki czy brak slotu na kartę microSD oraz gniazda minijack 3,5 mm.

Jest jednak pewien ważny szczegół: w dniu premiery Edge 40 kosztował 2999 złotych. Tymczasem w zestawie Plusa za oba sprzęty zapłacicie 123,83 złotych w 12 ratach, czyli łącznie 1498,94 złotych – połowa kwoty, jaką trzeba było zapłacić niemal pół roku temu za samego Edge’a 40. Przy takiej cenie większość wad staje się zaledwie drobną niedogodnością.

moto edge 40 motorola razr 40 ThinkPhone

A może chcielibyście komuś sprawić smartfon ze składanym ekranem? Nie musicie szukać dalej – płacąc wstępnie 299 złotych i 12 rat po 224,99 złotych (łącznie 2998,88 złotych) do motoroli razr 40 8/256 GB dołączy model moto e13. Urządzenie w redakcji przeszło przez ręce Kuby, który docenił głośniki, ekran oraz kompletny zestaw z dedykowanym etui. Minusami „składaka” jest m.in. brak wodoodporności oraz zewnętrzny ekran oferujący niewielką liczbę funkcji. Przyznaję: obecnie nie szukam nowego smartfona, ale gdybym zobaczył taką ofertę, trudno by mi było przejść obok niej obojętnie.

Jeśli szukacie czegoś bardziej odpornego, spójrzcie w kierunku ThinkPhone. To interesująca propozycja dla tych, którzy lubią łączyć zalety flagowych parametrów z ponadprzeciętną wytrzymałością bez zakuwania urządzenia w pancerne etui. W parze z układem mobilnym Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 GB RAM-u idzie certyfikat IP68, odporność na upadek na beton z wysokości 130 centymetrów i plecki wykonane z włókna. Plus proponuje Wam duet w cenie 399 złotych opłaty początkowej plus 12 rat po 316,67 złotych (4199,04 złotych łącznie).

Sezon na Samsunga

Bazowym modelem, który operator sieci dorzuca w każdym zestawie, jest tegoroczny Galaxy A14 4/64 GB. Jeden z tańszych modeli z serii Galaxy A pracuje na chipsecie Mediatek Helio G80. Do dyspozycji użytkownika oddano cztery obiektywy, w tym kamerkę główną, makro oraz ultraszeroki kąt z tyłu i kamerkę do selfie z przodu. Na front trafił 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+.

Jeżeli nie chcecie, aby drugi smartfon za bardzo odstawał specyfikacją, możecie obrać kurs na model Galaxy A34 5G. Niech Was nie przeraża 7/10 i opisanie urządzenia przez Konrada jako „nudne”. Spójrzcie na to z drugiej strony – dla kogoś, kto nie lubi drastycznych zmian i nietypowej estetyki, Galaxy A34 z 5G, NFC, odpornością IP67 i wisienką na torcie w postaci wysokiej kultury pracy może okazać się idealnym wyborem w promocji. Wpłacając złotówkę, a następnie 12 rat po 133,17 złotych, zestaw z Galaxy A14 i Galaxy A34 wyniesie Was koniec końców 1599,04 złotych.

A teraz w zestawieniu debiutuje smartfon, który miałem okazję sam testować – Samsung Galaxy A54 5G 8/256 GB. Koreańczycy przygotowali fajny telefon, w którym grają niezłe głośniki, aparaty robią przyjemne dla oka zdjęcia, a całość wytrzyma chwilowy pobyt w płytkiej, jesiennej kałuży, dzięki wodoszczelności potwierdzonej certyfikatem IP67. Przy cenie startowej trudno było jednak wybaczyć szybkie ładowanie o mocy zaledwie 25 W czy przeciętne wyniki w grach. Ale skoro w Plusie w zestawie z Galaxy A14 za oba smartfony zapłacicie 199 złotych na start i 12 rat po 158,33 złotych (2099 złotych łącznie), to z czystym sumieniem mogę Wam polecić taki komplet.

Czas wprowadzić nieco flagowości do listy, co może oznaczać tylko jedno – Samsunga Galaxy S23 w wersji 256 GB. Dlaczego akurat w tej? Ponieważ dopłacając niewiele więcej do zestawu otrzymujemy dwa razy więcej pamięci wewnętrznej w szybszym standardzie UFS 4.0 zamiast 3.1. Jest to o tyle ważne, że w smartfonie nie uświadczymy gniazda na kartę microSD. Za wadę można uznać jeszcze brak wejścia minijack 3,5 mm i szybkie ładowanie z mocą tylko 25 W.

Przymykając na to oko, jak zauważa Michele w recenzji, kupując Galaxy S23 otrzymujecie telefon kompletny – ze świetnym aparatami, jakością wykonania na najwyższym poziomie, a od niedawna, również z Androidem 14 i One UI 6. Cena zestawu z Galaxy A14 to 449 złotych na start plus 12 rat po 345,83 złotych (4598,96 złotych łącznie).

Świąteczne Xiaomi

Pod choinkę z Plusem i Xiaomi gwarantowanym modelem jest Redmi A2. Smartfonowi bliżej jest do wspomnianej na początku Motoroli moto e13 niż do Samsunga Galaxy A14 – to urządzenie stworzone do podstawowych czynności smartfonowych. Świadczy o tym Android 12 w wersji Go, 2 GB RAM-u z 32 GB miejsca na dane, 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ czy jeden aparat 8 Mpix z tyłu.

To oczywiste, że idealnym partnerem dla modelu Redmi będzie… drugi Redmi. W promocji świątecznej najdroższym reprezentantem rodziny jest Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB. W teorii Kasia recenzowała jego nieco mocniejszego brata, który po testach finalnie zasłużył na rekomendację Tabletowo. W praktyce brak plusa oznacza w tym przypadku tylko delikatnie inną stylistykę, szybkie ładowanie o mocy 67 W zamiast 120 W oraz aparat główny 50 Mpix zamiast 200 Mpix. Skoro jednak oba modele łączy obecność ładowarki i etui w zestawie, pełne zaplecze komunikacyjne i świetny ekran AMOLED, to zakup Redmi Note 12 Pro będzie dobrą decyzją. Zestaw kosztuje złotówkę na start i 12 rat po 124,83 złotych (1499 złotych łącznie).

Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi 13T Pro

Na koniec postanowiłem wybrać świeże bliźniaki – Xiaomi 13T i 13T Pro. Dlaczego akurat one? Ponieważ miałem przyjemność obcować podczas testów z modelem Pro. Kurz po recenzji nieco opadł, a ja wciąż podtrzymuję, że to świetny wybór. Super aparaty, przy których swoje 3 grosze dodała Leica, flagowy MediaTek, który nie ma się czego wstydzić w konfrontacji ze Snapdragonem 8 czy wodoszczelność na poziomie IP68. Wady? Brak ładowania indukcyjnego, plastikowa ramka czy szansa na wysokie temperatury pod naprawdę mocnym obciążeniem. W zestawie z Redmi A2 za oba smartfony zapłacicie 399 złotych na start i 12 rat po 283,32 złotych (łącznie 3799 złotych).

Czym Xiaomi 13T ustępuje bratu z dopiskiem Pro? Zamiast układu mobilnego Dimensity 9200+ skorzystano z Dimensity 8200 Ultra, konfiguracja RAM-u i pamięci wewnętrznej to 8 + 256 GB (UFS 3.1), zamiast 12 + 512 GB (UFS 4.0), brak kilku formatów nagrywania (m.in. 8K/24 kl.s. czy 4K/60 kl.s.), Wi-Fi 6 zamiast Wi-Fi 7 i maksymalna moc ładowania 67 W zamiast 120 W. Część specyfikacji nie robi już zatem aż takiego wrażenia, ale w zamian zachowujecie 900 złotych w kieszeni. Xiaomi 13T w zestawie kosztuje 299 złotych na start i 12 rat po 216,56 złotych (2899,04 złotych łącznie).

Kompletny zestaw prezentowy

Jeżeli już wiecie, który z 9 zestawów najbardziej Was przekonał, pozostaje dobrać abonament. Plus postanowił połączyć ofertę „Drugi smartfon w prezencie” z „dwa abonamenty w cenie jednego”, dzięki czemu obdarowany lub obdarowana telefonem nie będzie musiała zastanawiać się nad wyborem operatora sieci i najbardziej odpowiedniego planu.

Jeżeli jesteście nowymi lub obecnymi klientami – za miesiąc abonamentu dla dwóch zapłacicie 69 złotych miesięcznie z rabatami przez pierwsze 12 miesięcy umowy z pakietem 240 GB do wykorzystania co miesiąc. Od 13. miesiąca umowa przechodzi na czas nieokreślony, a cena za łączony abonament wzrasta do 129 złotych miesięcznie z rabatem.

Jeżeli już macie numery w Plusie, ale do oferty promocyjnej planujecie dokupić/przedłużyć ofertę na Internet lub telewizję, możecie kupić abonamentowy dwa abonamenty w cenie jednego za 59 złotych miesięcznie z rabatami ze 100 GB do wykorzystania. Po 13. miesiącu umowa również przechodzi na czas nieokreślony, a cena wzrasta do 109 złotych miesięcznie z rabatem.

Ponadto, w ramach każdego z powyższych abonamentów, otrzymasz bezpłatny dostęp do platformy Disney+ na okres jednego roku. Po tym czasie opłata wyniesie 37,99 zł miesięcznie. Klienci sieci Plus mają również możliwość korzystania z usługi TIDAL HiFi przez rok bez dodatkowych kosztów. Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy wysłać SMS, wprowadzić otrzymany kod oraz podać swój numer telefonu na stronie www.plus.pl/tidal/konto.

Plus przyszykował dla Was nie lada promocję na telefon oraz na abonament. Jedyne, co Wam pozostało, to skorzystać z oferty i sprezentować komuś składany smartfon, flagowca lub urządzenie ze średniej półki o bardzo przyjemnym stosunku jakości do ceny.

