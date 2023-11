Nowy Microsoft Office 2024 na horyzoncie. Już można go przetestować

Dziś wiele produktów i usług udostępnianych jest w formie subskrypcji. Microsoft również umożliwia korzystanie z pakietu Office w tym modelu, ale jednocześnie sprzedaje go także za jednorazową opłatą. Właśnie dowiedzieliśmy się, że gigant z Redmond przygotowuje kolejną wersję Office’a z dożywotnią licencją.

Ile kosztuje subskrypcja Microsoft 365?

Korzystanie z usług w ramach subskrypcji ma wiele zalet, ale też wad. Wśród tych pierwszych można wymienić na przykład dostęp do ogromnej biblioteki utworów, filmów czy gier za relatywnie niewielką, miesięczną (lub roczną) opłatą, a także – w przypadku oprogramowania – do najnowszych funkcji bez konieczności kupowania nowego produktu. Największą wadą, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii, jest natomiast to, że żadna platforma nie gwarantuje, że jakaś produkcja nie zniknie bezpowrotnie z jej oferty (a dzieje się to regularnie).

Mimo to popularność usług subskrypcyjnych stale rośnie i twórca Windowsa również na tym korzysta, bowiem udostępnia pakiet Microsoft 365 w tym modelu. Użytkownicy mogą wykupić wersję Personal dla 1 osoby za 29,99 złotych miesięcznie i Family dla maksymalnie sześciu osób za 42,99 złotych miesięcznie (lub odpowiednio 299,99 złotych i 429,99 złotych na rok przy płatności z góry).

Osoby, które nie chcą wykupić subskrypcji, mogą kupić pakiet Office 2021 z wieczystą licencją dla 1 osoby za… 639,99 złotych. Chociaż to niemała kwota, to w dłuższej perspektywie opłaca się bardziej niż subskrypcja – już po dwóch latach wychodzi się „na plus”.

Microsoft przygotowuje pakiet Office 2024

Najwyraźniej wciąż nie brakuje osób, które wolą zapłacić raz za wieczystą licencję Office’a, ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, że firma z Redmond pracuje nad kolejnym wydaniem, które powinno trafić do sprzedaży w trzecim lub czwartym kwartale 2024 roku. Już teraz można jednak je przetestować.

Osoby, które chciałyby to zrobić, znajdą instrukcję na portalu xda-developers, aczkolwiek zastrzega on, że obecnie jest to „ryzykowne” i można nawet stracić swoją licencję Microsoft Office, a w dodatku aktualnie nie widać żadnych znaczących nowości w nowym Office 2024, więc chyba raczej lepiej poczekać cierpliwie na kolejne informacje, które zdradzą, czego można się spodziewać.