Jak to dobrze, że nie kupiłem Surface Duo. Dopiero teraz dostaje Androida 11

Niebywałe, jak długo użytkownicy Surface Duo musieli czekać, aż ich urządzenie Microsoftu dostanie aktualizację do nowszego systemu operacyjnego. Nie najnowszego, bo przecież Android 11 ma już grubo ponad rok.

Surface Duo w końcu z Androidem 11

Muszę się przyznać, że swego czasu na poważnie rozważałem sprowadzenie sobie Surface Duo. Forma, w jakiej Microsoft zamknął swoje mobilne urządzenie, totalnie do mnie przemawiała. Dwie estetyczne, cienkie połówki obudowy, składające się w minimalistyczny notatnik – tak, to było coś.

Jedno Microsoftowi trzeba oddać – złożony Surface Duo wygląda świetnie (źródło: Microsoft)

Pierwsze recenzje skutecznie zniechęciły mnie do lokowania środków w ten – bądź co bądź – ładny, ale jednak mocno niedopracowany sprzęt. Smartfon z dwoma ekranami miał wiele bolączek, z których jedną z największych stanowiło niestabilne oprogramowanie. Specjalnie dostosowany do Surface Duo Android co prawda prezentował się schludnie i czysto, ale jego działanie pozostawiało sporo do życzenia.

Mimo że Microsoft łatał oprogramowanie kolejnymi usprawnieniami, pierwsza generacja Surface Duo stała się poniekąd sprzętem badającym grunt i dopiero w drugiej odsłonie udało się naprawić część błędów.

Gigant z Redmond okazał się też niezwykle ociężały w kwestii przygotowywania aktualizacji systemu dla pierwszego Surface Duo. Choć jesteśmy już dawno po premierze Androida 12, pierwszy „składak” Microsoftu działał na Androidzie 10. Dopiero teraz to się zmieniło.

Nowe funkcje w Surface Duo

Aktualizacja do systemu Android 11 wniosła nie tylko zmianę numerka przy określeniu instancji systemu. Microsoft postarał się dodać kilka nowych funkcji, by uprzyjemnić posiadaczom Surface Duo korzystanie ze smartfona.

Na przykład, dodano możliwość korzystania z ekranowego kontrolera podczas gry w tytuły z chmury Xbox Game Pass. Zmieniono interfejs aplikacji OneDrive na dwuekranowy. Ulepszono funkcję „przeciągnij i upuść” w folderach. Widżety kanałów informacji Microsoft i Start otrzymały zmodyfikowany wygląd. W końcu będzie można zaplanować zachowanie urządzenia, jeśli będziemy chcieli odebrać połączenie przychodzące, gdy Surface Duo pozostanie zamknięty. Smartfon zapamięta, które aplikacje i w jakim układzie ma uruchomić po rozłożeniu obudowy. Podczas obsługi rysika, będzie też dało się przypisać skrót naciśnięcia końcówki stylusa, by uruchomić aplikację OneNote.

Surface Duo – w grach drugi ekran pełni rolę kontrolera z dotykowymi przyciskami

Z jednej strony dobrze, że w końcu Android 11 trafił na Surface Duo, ale z drugiej – patrzę na swojego Samsunga Galaxy Note 20 z Androidem 12 i gratuluję sobie trzeźwości umysłu w momencie, kiedy bliski byłem zamówienia sprzętu Microsoftu do Polski. Prawdopodobnie nie wytrzymałbym z Surface Duo na tyle długo, by doczekać się najnowszej aktualizacji.