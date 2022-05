Microsoft nareszcie pozbędzie się tej brzydkiej luki między ekranami w Surface Duo

Microsoft ma w ofercie urządzenie ze składaną obudową, ale ze składanym ekranem już nie. Jak to możliwe? Otóż Surface Duo to właśnie takie dziwne zwierzę. Jednak jeśli wszystko się uda, kolejna generacja tego sprzętu pozbędzie się jednej z najbardziej irytujących estetycznie cech.

Reklama

Surface Duo – cud inżynierii, ale tylko częściowo

Osoby korzystające z Surface Duo zgodnie przyznają, że zawias zastosowany w mobilnym urządzeniu Microsoftu to majstersztyk. Otwieranie i zamykanie smartfona to czysta przyjemność. Szkopuł w tym, że sprzęt złożony jest z dwóch oddzielnych ekranów, więc nie może pretendować do miana prawdziwie składanego urządzenia – a przynajmniej nie w takim sensie jak na przykład Samsung Galaxy Z Fold 3.

Microsoft Surface Duo 2 – te ramki aż krzyczą

Rozwiązanie Microsoftu co prawda pozwala uniknąć niektórych problemów z elastycznymi wyświetlaczami, ale pozostawia użytkownika z czymś, czego obecnie przeskoczyć się w Surface Duo nie dało – stosunkowo szeroką ramką „wewnętrzną” – luką, która tworzy wyraźną krechę na ekranie urządzenia. Być może następne wcielenie tego urządzenia będzie od niej wolna.

8.5 Ocena 8.2 Ocena

Surface Duo 3 z prawdziwie elastycznym ekranem

Microsoft zgłosił patent, w którym prezentuje pojedynczy składany wyświetlacz, wyginający się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wygląda to bardzo obiecująco.

Ponadto szkice projektowe sugerują, że panel nie będzie narażany na zbyt duże naprężenia, by uniknąć charakterystycznych zagięć wzdłuż linii składania. Zamiast tego, w części „stresowej” zawijać się będzie w kształt o przekroju kropli wody. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w składanych smartfonach Motoroli i zapewne pojawi się także w RAZR 3.

Nie martwiłbym się zbytnio o jakość wykonania pomysłu Microsoftu. Bardziej o to, czy w ogóle do niego dojdzie. O Surface Duo 3 nie śpiewają jeszcze żadne ptaszki, a druga generacja urządzenia, choć radzi sobie nieźle z największymi bolączkami pierwszego Surface Duo, nie jest na tyle popularny, by Microsoft głośno mówił o pracach nad jego sukcesorem. W gruncie rzeczy, plany giganta z Redmond w ogóle nie przewidują wydania Surface Duo 3 w 2022 roku.

Ciekawe, czy Microsoft rzeczywiście będzie chciał dołączyć do walki o portfele osób chcących korzystać ze składanych smartfonów z elastycznymi ekranami. Jeśli tak, to czasu na to jest coraz mniej.