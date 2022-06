Capcom stawia na Resident Evil! Oto nowości dotyczące kultowej serii

Japoński Capcom nie próbuje ukrywać, że to seria Resident Evil jest oczkiem w głowie tej korporacji. Lwia część ogłoszeń na konferencji tej firmy właśnie dotyczyła tej marki, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

Komu łatkę za darmo?

Na początek dobre wieści dla wszystkich tych, którzy myśleli o zakupie gier z serii Resident Evil na poprzednią generację konsol. Zarówno remake Resident Evil 2 oraz 3, a także Resident Evil 7: Biohazard otrzymały darmowe aktualizacje do wydań na nową generację sprzętu. Oznacza to, że posiadając dowolną z tych gier, możecie pobrać jej nowoczesny odpowiednik bezpłatnie.

Te wydania mogą się pochwalić obsługą 60 kl./s, rozdzielczości 4K oraz ray-tracingu. Wydawca nie zapomniał również o wsparciu dla haptycznych wibracji i adaptacyjnych triggerów kontrolera Dual Sense w przypadku wersji na PlayStation 5. Osobiście nie grałem jeszcze w żadną z tych produkcji, dlatego jak najbardziej cieszę się z takiej aktualizacji. Te są dostępne już teraz, więc śmiało pobierajcie je na własne konsole.

Resident Evil, czyli przeżyjmy to jeszcze raz

Temat Resident Evil jest również świetną okazją, by wspomnieć o starcie odświeżonego PlayStation Plus w Ameryce Północnej i Południowej. Niestety, lista klasycznych gier z oryginalnego PlayStation poszerzyła się tam zaledwie o jedną grę – Resident Evil: Director’s Cut. Oprócz tego, serwis nie wzbogacił się o dodatkowe gry z PS1, PS2 oraz PSP. Najgorzej wygląda sytuacja pierwszej przenośnej konsoli Sony – tylko jedna gra, czyli Echochrome (2008).

Czy Capcom doda więcej swoich klasyków, gdy usługa ruszy także w Europie? Jeżeli do tej pory Sony nie zadbało o większość swoich najlepszych gier z PS1, PS2 oraz PSP, to trudno wierzyć również w dobroczynność Capcomu. Co jak co, ale PlayStation mogłoby się tutaj wiele nauczyć od Xboxa. Choć Phil Spencer zamknął już program wstecznej kompatybilności, najważniejsze tytuły z portfolio trzech generacji sprzętu trafiło na Xbox One oraz Xbox Series X|S. A w Sony klasycznie – jak w lesie!

Czy Resident Evil: Director’s Cut również dołączy do europejskiego PlayStation Plus? Zobaczymy pod koniec czerwca!

Nowością jest jednak inna zapowiedź, czyli Resident Evil: Village – Gold Edition. Jest to definitywna edycja gry z zeszłego roku, która wprowadzi mnóstwo intrygujących dodatków. Jednym z nich jest możliwość ukończenia podstawowej gry w trybie TPP, znanym chociażby z niedawno zapowiedzianego Resident Evil 4 Remake.

Co ciekawe, w grze pojawi się zupełnie nowa kampania dla pojedynczego gracza – Shadows of Rose. Wiemy tylko tyle, iż ta rozgrywać się będzie 16 lat po wydarzeniach z podstawowej gry. Dodatkowo, w złotej edycji pojawią się trzy nowe postacie do trybu Mercenaries, w tym legendarna już Lady Dimitrescu. Cały pakiet zawita na sklepowe półki już 28 października 2022 roku na komputerach PC oraz konsolach starej i nowej generacji.