Nowy iPad Mini na horyzoncie. Zyska to, na co czekamy

Następny iPad Mini zyska wreszcie to, na co czekamy od lat. Z najnowszych doniesień wynika, że zostanie wyposażony w wyświetlacz wykonany w technologii, którą do tej pory Apple rezerwowało dla iPadów z dopiskiem Pro.

W 2024 roku, po ponad trzech latach oczekiwania, na rynku zadebiutował iPad Mini 7. generacji. W porównaniu do swojego poprzednika zyskał między innymi większy wyświetlacz (8,3 cala), ale nadal jest to panel LCD o niezbyt imponującej jasności. Wygląda na to, że kolejnej odsłony doczekamy się szybciej i że wreszcie zaoferuje to, na co liczymy.

iPad mini 7. generacji (źródło: Apple)

Apple w końcu to zrobi – będzie iPad Mini z wyświetlaczem OLED

Chiński leakster Instant Digital podzielił się informacjami, z których wynika, że firma Apple zamierza wypuścić tablet iPad Mini 8. generacji w trzecim kwartale 2026 roku, a więc mniej więcej dwa lata po poprzedniku. Co jednak najciekawsze – urządzenie ma zostać wyposażone w wyświetlacz OLED!

Poza wyczekiwaną zmianą w kontekście wyświetlacza, nowy iPad Mini ma również zaoferować odczuwalny wzrost wydajności dzięki zastosowaniu procesora Apple A19 Pro, któremu towarzyszyć może 12 GB RAM.

Firma Apple pracuje też, ponoć, nad nową technologią głośników, eliminującą konieczność stosowania tradycyjnych otworów. To jeden z elementów, dzięki którym iPad Mini 8. generacji cechować się będzie wysokim poziomem odporności na wodę – tak podaje w swoim raporcie agencja Bloomberg.

Wszystkie te udoskonalenia wpłyną, prawdopodobnie, na cenę urządzenia. Z informacji, do jakich dotarł Bloomberg, wynika, że nowy iPad Mini będzie droższy o co najmniej 100 dolarów (~365 złotych) od swojego poprzednika. Ceny tego ostatniego w dniu premiery rozpoczynały się od 2599 złotych za wersję Wi-Fi i od 3399 złotych za wersję z łącznością komórkową.

Apple stawia na technologię OLED

Nowy iPad Mini – według medialnych doniesień – nie będzie jedynym urządzeniem Apple, które w najbliższym czasie zyska ekran typu OLED. To samo czekać ma MacBooka Pro, a w 2027 roku jeszcze 11- i 13-calowe modele spod znaku iPad Air. Ostatecznie, do 2030 roku wszystkie produkty Apple mają korzystać z technologii OLED w swoich wyświetlaczach.