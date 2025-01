Elektryczny sedan Xiaomi SU7 odniósł sukces. Liczby robią wrażenie

Minął rok od oficjalnego debiutu Xiaomi SU7 na chińskim rynku. Dyrektor generalny przedstawił najnowsze statystyki na temat sprzedaży tego elektrycznego sedana. Jak wiele sztuk trafiło już do właścicieli?

Co oferuje elektryczny samochód Xiaomi SU7?

Xiaomi SU7 to pierwszy elektryczny sedan chińskiej marki, zaprezentowany pod koniec 2023 roku, zaś jego rynkowa premiera na rodzimej ziemi miała miejsce 27 marca 2024 roku. Samochód oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia: Standard, Pro i Max.

Źródło: Lei Jun / Twitter

Wersję podstawową wyposażono w silnik elektryczny o mocy 299 KM oraz momencie obrotowym 400 Nm. Napęd skierowano wyłącznie na tylne koła, natomiast pojemność akumulatora tego elektryka wynosi 73,6 kWh, co ma pozwolić na przejechanie do 668 kilometrów na jednym ładowaniu. Przyspieszenie modelu SU7 pozwala w ciągu 5,28 sekundy dobić od 0 do 100 km/h, zaś prędkość maksymalna wynosi 210 km/h.

Elektryczny sedan chińskiej marki w wersji podstawowej (Standard) wyceniono na 215900 juanów, czyli po bezpośrednim przeliczeniu niecałe 119,3 tys. złotych. Przy czym trzeba pamiętać, że rynek w Chinach zawsze operuje niższymi cenami w porównaniu do europejskiego. Szacuje się, że cena tego modelu w Polsce nie wynosiłaby mniej niż 180 tysięcy złotych.

W styczniu 2025 roku SU7 zadebiutował w nowej barwie – w wyróżniającym się różu (lakier w kolorze Brilliant Magenta). Specjalna wersja nie pojawiła się bez powodu – ten nietuzinkowy model powstał z okazji 15. urodzin producenta.

Xiaomi SU7 – ile sztuk sprzedano w niecały rok?

W grudniu 2024 roku Xiaomi pochwaliło się, że od momentu premiery sprzedało około 130-135 tysięcy sztuk modelu SU7. To sporo, biorąc pod uwagę założony na 2024 rok cel sprzedaży w wysokości 100 tysięcy sztuk. Teraz przedstawiono nowe statystyki.

Lei Jun – dyrektor generalny Xiaomi – wspomniał, że sprzedano aż 150 tysięcy sztuk SU7 w ciągu niecałego roku. Jak zaznacza portal NotebookCheck, może to wskazywać na sprzedaż około 15 tysięcy tych pojazdów już w 2025 roku. Chiński producent zwiększa teraz produkcję i ma zamiar do końca roku sprzedać 300 tysięcy egzemplarzy tego modelu.

Z kolei na marzec 2025 roku zapowiedziano kolejną wersję samochodu – Xiaomi SU7 Ultra. Pojazd ten wyceniono na 813900 juanów, czyli około 452,3 tys. złotych. Natomiast SUV YU7 ma zadebiutować na chińskim rynku na przełomie czerwca i lipca 2025 roku.