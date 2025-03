Lidl założył konto na WhatsAppie. Jest totalnie bez sensu

Podejrzewam, że zdecydowana większość z Was robiła zakupy w niemieckiej sieci handlowej Lidl i jednocześnie zna komunikator WhatsApp. Teraz tych dwóch znanych usługodawców będzie miało ze sobą więcej wspólnego niż myślisz. Sklep chce być w stałym kontakcie ze swoimi klientami i rozpoczyna z nimi komunikację za pośrednictwem komunikatora WhatsAppa. Na czym będzie polegała i dlaczego się rozczarowałam?

Coraz więcej nowoczesnych rozwiązań w Lidlu

Lidl stawia na nowoczesne rozwiązania – w ciągu ostatnich lat wprowadził m.in. elektroniczne cenówki, kasy samoobsługowe czy aplikację Lidl Plus, gdzie znajdziecie np. gazetki czy kupony na wybrane produkty. Aplikacja Lidl Plus od października 2024 roku oferuje też okazje w sekcji Benefit Plus, z której można odbierać kody na różne usługi spoza oferty niemieckiej sieci. Wbrew pozorom, warto tam zaglądać, bo co jakiś czas wskakują kolejne oferty – aktualnie znajdziecie zniżki na paliwo, rabat na abonament w Orange, obniżki w kinach Cinema City, restauracjach, na basenach czy u jubilera Briju.

Teraz niemieckie przedsiębiorstwo idzie kolejny (choć bardzo niewielki) krok do przodu. Tym razem klienci sklepu będą mogli w nowy sposób zyskać dostęp do gazetek i ofert. I to bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji czy poszukiwania ich w sieci. Wystarczy, że korzystacie z komunikatora WhatsApp.

Lidl na WhatsAppie – jak skorzystać?

Aby połączyć się z Lidlem na WhatsAppie, należy zasubskrybować kanał Lidl Polska. Można to zrobić w kilku prostych krokach. Wystarczy zeskanować kod QR z grafiki poniżej (np. z ekranu monitora) bądź kliknąć w link, jeśli czytasz ten artykuł na smartfonie.

Zeskanuj ten kod QR, żeby zasubskrybować kanał Lidl Polska na WhatsAppie (źródło: Lidl)

Aplikacja WhatsApp otworzy się automatycznie, a wraz z nią okno z zielonym przyciskiem „Przejdź do czatu”. Po kliknięciu uruchomi się okno konwersacyjne z wiadomością o treści „Wyślij i od razu zaczynamy” – wystarczy już tylko wysłać tę gotową wiadomość, a po kilku sekundach Lidl przekaże Ci pierwsze informacje – m.in. z prośbą o przesłanie Twojego kodu pocztowego lub nazwy miejscowości.

Gazetka Lidla na WhatsApp (źródło: Lidl)

Po chwili otrzymasz wiadomość zwrotną z listą sklepów i prośbą o wybranie adresu sklepu, w którym najczęściej robisz zakupy. Gdy już wybierzesz i zaznaczysz sklep, dostaniesz najnowszą gazetkę, a także wiadomość z przyciskiem „START”, za pomocą którego potwierdza się chęć uczestnictwa w subskrypcji.

Gdzie jest haczyk? W zasadzie w WhatsAppie otrzymujesz tylko link do otwarcia gazetki w przeglądarce – nie da się jej nawet pobrać. Nie jest to też forma bota konwersacyjnego, więc komunikacja jest jednostronna – możesz odbierać wiadomości i „odpowiadać” za pomocą przycisków.

Jest to zatem maleńki krok w stronę „nowoczesności”, choć może to dopiero początek i kiedyś Lidl stworzy chatbota AI, który odpowie Wam np. na pytanie „czy masło jest w promocji?”. Byłoby to z pewnością dużo praktyczniejsze rozwiązanie.