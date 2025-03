Internetowa oferta T-Mobile dostępna dla większego grona klientów

Operator T-Mobile rozszerza ofertę bezprzewodowego internetu LTE i 5G na kolejne grono klientów. Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do światłowodu. Kto może skorzystać z tej propozycji?

T-Mobile rozszerza dostępność oferty internetu bezprzewodowego

W grudniu 2024 roku, dzięki umowie zawartej z Vectrą, T-Mobile udało się zwiększyć zasięg oferty światłowodowej do prawie 10 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Nadal jednak sporo klientów indywidualnych i przedsiębiorstw nie może skorzystać ze światłowodu.

T-Mobile aktualizuje swoją ofertę internetu bezprzewodowego LTE i 5G – tym razem dla firm. Nowa usługa o nazwie Magenta Biznes Internet Pro sprawia, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zaopatrzyć się w bezprzewodowy internet stacjonarny. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie dla dużych firm.

Magenta Biznes Internet Pro dla kolejnych firm (źródło: T-Mobile)

W ramach usługi klient otrzymuje dostęp do łącza internetowego bez limitu prędkości i danych. Dodatkowo przedsiębiorstwo zostaje wyposażone w modem zewnętrzny Nokia FastMile 5G Receiver z wbudowaną anteną, router biznesowy Huawei AR611W i dodatkową kartę bez limitu prędkości i danych.

T-Mobile Magenta Biznes Internet Pro – do kogo została skierowana oferta?

Oferta Magenta Biznes Internet Pro została skierowana do firm zlokalizowanych w miejscu, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do światłowodu, jednak jest dostępny zasięg sieci 5G i LTE. Ponadto oferta sprawdzi się u przedsiębiorstw, które poszukują rozwiązania alternatywnego dla światłowodu, np. przez wzgląd na koszty, czas dostarczenia czy jakość. T-Mobile zaznacza też, że nowa propozycja będzie wygodna dla firm, które potrzebują dostępu do internetu w punktach i oddziałach oraz na określony czas.

Wdrożenie usługi do firmy realizowane jest w czterech krokach: