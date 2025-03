Google w końcu sprawiło, że zechcesz korzystać z Gemini

Google aktualizuje swoje popularne narzędzia – Gemini i Gmaila, kolejny raz sięgając po technologię sztucznej inteligencji. Jedna z funkcji bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jak ją wypróbować?

Canvas w Gemini otwiera przed Tobą mnóstwo możliwości

W Gemini pojawiła się opcja Canvas, czyli przestrzeń interaktywna, w której można edytować, projektować i tworzyć dokumenty oraz pisać kody programistyczne. Funkcja jest już powszechnie dostępna w aplikacji i wersji webowej. I od razu zaznaczę – jeśli lubicie sztuczną inteligencję i jednocześnie doceniacie porządek w dokumentach, nagłówki i styl – pokochacie tę funkcję.

Aby ją wypróbować, wystarczy otworzyć Gemini i zaznaczyć opcję Canvas – w przeglądarce znajdziecie ją pod oknem zapytań, a w aplikacji na Androidzie konieczne jest stuknięcie w + (na lewo od okna zapytań). Zasada działania jest bardzo prosta. Po włączeniu Canvas należy tak jak zwykle wpisać zapytanie bądź opisać plik, który chcesz stworzyć. Gemini nie tylko wygeneruje treść jak dotychczas, ale stworzy ułożony plik we wbudowanym edytorze z podziałem na nagłówki, w którym możesz edytować zarówno treść, jak i style. Użytkownik może ingerować w styl tekstu, jak i kopiować go, wprowadzać zmiany, a nawet eksportować do Dokumentów.

Przykład zastosowania Canvas w Gemini (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W Canvas możesz również generować i przeglądać kod HTML/React i inne prototypy aplikacji internetowych. Użytkownik może dzięki temu zobaczyć, jak prezentuje się jego projekt. Do możliwości Gemini ma też dołączyć funkcja podsumowań audio. Jej zadaniem będzie przekształcenie dokumentów i slajdów w raporty badawcze wygenerowane w stylu podcastów. Opcja ta ma póki co być dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Nowa funkcja w wyszukiwarce Gmaila

Poza aktualizacją Gemini Google zaanonsowało też nową, przydatną funkcję w skrzynce pocztowej. AI pojawiła się już w Gmailu, gdzie m.in. pomaga już walczyć ze spamem, a teraz przyszedł czas na kolejną funkcję. Tym razem technologiczny gigant z Mountain View chce ułatwić użytkownikom korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki skrzynki pocztowej.

Nowa funkcja ma być wspomagana przez sztuczną inteligencję i być opcjonalna. Gdy użytkownik wpisze hasło do wyszukiwarki, będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z wyników otrzymanych na podstawie słów kluczowych i ułożonych chronologicznie (według dat otrzymania wiadomości), czy też biorąc pod uwagę kryteria, takie jak aktualność, najczęściej wybierane wiadomości e-mail czy często używane kontakty.

Jak to wygląda w praktyce? Z wyszukiwarki w poczcie można korzystać tak jak wcześniej, jednak użytkownik w prawym górnym rogu poczty może wybrać wyniki „Najtrafniejsze” i „Najnowsze”. Opcja jest już wdrażana zarówno do aplikacji mobilnych na Androida i iOS, jak i do wersji webowej. U mnie funkcja w przeglądarce jest już dostępna, a w aplikacji na Androidzie jeszcze się nie pojawiła.