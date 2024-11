OnePlus wychodzi do ludzi. Będzie można dostać rabat i… drogi plecak

Produkty marki OnePlus powinny teraz zainteresować jeszcze więcej klientów. Zdecydowano się bowiem na wyeksponowanie ich na specjalnej strefie w jednym z popularnych sklepów z elektroniką.

Strefa marki OnePlus w Media Markt

Jeżeli zdarzyło się Wam być w markecie sieci Media Markt, z pewnością natknęliście się na stoliki, na których wyeksponowane są urządzenia mobilne różnych marek. Każde ze stanowisk jest poświęcone sprzętom danej firmy. Od jutra swój stolik będzie miał też OnePlus.

Strefa z urządzeniami chińskiej marki zostanie bowiem otwarta już 16 listopada 2024 roku w sklepie Media Markt, znajdującym się w galerii handlowej Westfield Arkadia w Warszawie. Z tej okazji przygotowano dla klientów kilka atrakcji, w tym rabaty i prezenty.

Strefa OnePlusa w Media Markt w Westfield Arkadia w Warszawie (źródło: Oppo)

Promocja na urządzenia OnePlusa w Media Markt w C.H. Westfield Arkadia

Klienci, którzy odwiedzą jutro Media Markt w galerii Westfield Arkadia i zdecydują się na zakup urządzenia marki OnePlus, mogą liczyć na rabat sięgający nawet 600 złotych. Promocja ma obejmować m.in. smartfony OnePlus 12 i Nord 4, smartwatche OnePlus Watch 2 i Watch 2R oraz wybrane słuchawki, w tym OnePlus Nord Buds 3 Pro. Ponadto każda osoba otrzyma w prezencie plecak OnePlus Adventure Backpack, który w oficjalnym sklepie producenta kosztuje 89 euro (równowartość około 390 złotych).

To jednak nie wszystkie oferty, jakie przygotowano na inaugurację wyspy w sklepie Media Markt. Posiadacze modelu OnePlus Nord 4 oraz klienci, którzy zdecydują się go kupić 16 listopada 2024 roku w sklepie w galerii Westfield Arkadia, dostaną możliwość wygrawerowania wybranego wzoru lub napisu na smartfonie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu metalowej obudowy w tym urządzeniu.

Pamiętajcie jednak, że promocja będzie obowiązywała w Media Markt w Westfield Arkadia wyłącznie 16 listopada 2024 roku. Centrum handlowe mieści się przy ulicy Jana Pawła II 82 i w sobotę jest czynne od godziny 10:00 do 22:00. Media Markt zlokalizowany jest na poziomie 0.