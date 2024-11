Vectra obniża ceny o połowę na Black Weeks 2024

Vectra jest kolejną firmą, mającą specjalne oferty, dla których pretekstem jest Czarny Piątek (ang. Black Friday). Black Weeks u tego operatora potrwają jednak aż trzy tygodnie, do 3 grudnia 2024 roku.

Promocja firmy Vectra na Black Friday 2024

Nie można wykluczyć, że firma ma w planach promocje na Black Friday 2024, bo w przeszłości Vectra przygotowywała oferty czarnopiątkowe, ale na tę chwilę ogłosiła propozycje na Black Weeks, które potrwają przez aż 3 tygodnie, do 3 grudnia 2024 roku. Jest zatem sporo czasu, aby podjąć decyzję o ewentualnym zakupie oferowanych pakietów usług. W każdym przypadku umowa zawierana jest na 23 miesiące.

Pierwszą ofertą jest pakiet, w skład którego wchodzi internet światłowodowy o prędkości do 900 Mbit/s i telewizja z Pakietem Platynowym. Zawiera on 181 kanałów, w tym 130 w jakości HD i cztery w standardzie 4K. Ponadto klient otrzyma pakiet Eleven Sports oraz dekoder TV Smart 4K Box z łącznością Wi-Fi 6. Przez pół roku za ten zestaw zapłacicie 74,99 złotych, natomiast od 7. miesiąca kwotę 149,99 złotych. Vectra będzie co miesiąc naliczać też opłatę za modem w wysokości 4,99 złotych.

Kolejna propozycja to sam internet światłowodowy o prędkości do 900 Mbit/s za 42,49 złotych przez pierwszych 6 miesięcy, a później 84,99 złotych co miesiąc. Równocześnie Vectra oferuje internet światłowodowy o prędkości do 600 Mbit/s za 37,49 złotych miesięcznie przez pół roku (potem 74,99 złotych co miesiąc). Tutaj także operator doliczy każdego miesiąca 4,99 złotych za modem.

Na Black Weeks dostępne są również Pakiet Platynowy telewizji ze 181 kanałami za 34,99 złotych co miesiąc przez pół roku (od 7. miesiąca opłata wzrośnie do 69,99 złotych) oraz abonament komórkowy Plan L z pakietem 100 GB internetu za 24,50 złotych przez dwa miesiące (od 3. miesiąca opłata wyniesie 55 złotych) i Plan XL z paczką 200 GB internetu za 35,50 złotych przez dwa miesiące (od 3. miesiąca trzeba będzie płacić 75 złotych co miesiąc).

Vectra ma też promocję na filmy na Black Weeks 2024

W ramach Black Weeks klienci mogą do 3 grudnia 2024 roku obejrzeć ponad 100 filmów w usłudze Vectra VOD o połowę taniej – m.in. Diuna, Interstellar, Anatomia Upadku, Wonka, Minionki oraz It Ends With Us. Wszystkie filmy znajdują się w specjalnym katalogu Black Weeks -50%.

Przy okazji warto przypomnieć, że Vectra wycofała się z praktyki podnoszenia cen w trakcie trwania umowy na czas określony.