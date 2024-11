Tak wygląda Oppo Pad 3. Ciekawy tablet pokazany tuż przed premierą

Tablet Oppo Pad 3 powoli wychodzi na światło dzienne. Choć jego pełna prezentacja wciąż jest przed nami, to chiński producent już teraz pokazał, jak urządzenie będzie wyglądać – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wcześniej w sieci wylądowały też pierwsze szczegóły na temat jego specyfikacji.

Oppo Pad 3 na pierwszych grafikach

Zacznijmy od tego, co wiemy na pewno, a 100% pewności mamy co do tego, jak tablet Oppo Pad 3 będzie wyglądać. Producent pochwalił się bowiem oficjalnymi renderami, na których widać trzy warianty kolorystyczne: srebrny, fioletowy i granatowy. Poniżej niektóre z tych materiałów, a pod nimi to, co wiemy już mniej oficjalnie.

Oppo Pad 3 (fot. Oppo/Weibo)

Specyfikacja tabletu Oppo Pad 3 powoli się odkrywa

Według nieoficjalnych doniesień, tablet Oppo Pad 3 zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8350, który nie doczekał się jeszcze oficjalnej prezentacji, ale ma być nieco ulepszoną wersją układu SoC Dimensity 8300. To, co wiemy oficjalnie, to że producent dołoży do tego 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej i maksymalnie 512 GB pamięci na pliki.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to urządzenie ma mieć całkiem spory, bo 11,6-calowy panel LCD o rozdzielczości 2,8K, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 700 nitów. Rendery zdradzają także obsługę rysika.

Oppo Pad 3 (fot. Oppo)

W środku powinno się też znaleźć miejsce na akumulator o pojemności 9510 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W. Dopełnieniem całości będą cztery głośniki z Dolby Atmos i system Android 15 z nakładką ColorOS 15, a wszystko to przy grubości wynoszącej 6,29 mm i wadze nieco ponad 530 gramów.

Kiedy premiera Oppo Pad 3? Jeszcze w listopadzie

Tablet ma być zatem smuklejszy i lżejszy, ale też nieco mniej wydajny niż zaprezentowany niedawno Oppo Pad 3 Pro. Jego premiery zaś spodziewamy się wraz z serią Oppo Reno 13, a więc jeszcze przed końcem tego miesiąca.