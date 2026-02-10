Pomóż zwierzakom z Ceneo. Rusza akcja „Podaj łapę”

Ceneo zaprasza wszystkich do wspólnego pomagania bezdomnym zwierzętom. Wystartowała akcja „Podaj łapę”.

„Podaj łapę” z Ceneo

Pomaganie zwierzętom to jeden z najpiękniejszych gestów, jakie może wykonać każdy z nas w stronę słabszych i bezbronnych istot. Sposobów jest naprawdę sporo – czasami wystarczy najmniejszy gest, jak udostępnienie w mediach społecznościowych ogłoszenia o zwierzaku szukającym domu. Można też zdecydować się na pomoc finansową lub wziąć udział w specjalnej akcji. Teraz jest ku temu dobra okazja, bowiem Ceneo wystartowało z akcją „Podaj łapę”.

Otóż osoby, które chcą wesprzeć potrzebujące zwierzęta, mogą wziąć udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej. Rozpoczęła się ona 9 lutego i potrwa do 10 marca 2026 roku. Mamy więc sporo czasu, ale warto się pospieszyć, aby przypadkiem nie przeoczyć zakończenia.

Wypada wspomnieć, że Ceneo już wcześniej angażowało się w działania mające na celu pomoc zwierzakom. Co więcej, w 2017 roku, wspólnie z użytkownikami, udało się ustanowić Rekord Guinnessa, zbierając ponad 23 tony karmy dla schronisk. Oczywiście takie informacje cieszą i pozostaje trzymać kciuki, że każda kolejna akcja będzie co najmniej równie imponująca i dobra dla zwierzaków.

Jak pomóc zwierzętom wraz z Ceneo?

Przede wszystkim należy podkreślić, że wzięcie udziału w akcji jest banalnie proste. Otóż zadaniem użytkownika jest:

zrobienie zakupów na Ceneo w koszyku Kup Teraz,

zaznaczenie opcji Pomagam w sekcji Dostawa i płatność,

sfinalizowanie zakupu.

źródło: Ceneo

Ceneo za każde takie zamówienie przekaże 1 złoty na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – chodzi wyłącznie o chęć pomocy i zaznaczenie opcji Pomagam w trakcie dokonywania zakupów.

Ceneo dodaje, że akcja „Podaj łapę” pozwala na pomaganie w naprawdę prosty sposób. Każde zamówienie w koszyku Kup Teraz z wyrażoną chęcią udziału w akcji charytatywnej to kolejny krok w stronę pełnych misek, bezpiecznego schronienia i merdających ogonów.

Wszyscy zainteresowani udziałem w akcji powinni udać się na dedykowaną stronę.