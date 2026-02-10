Nowa aplikacja rządowa. Pozwoli Ci pozostawać #wGotowości

Aplikacja #wGotowości została oficjalnie udostępniona. Jest owocem współpracy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ma stanowić swoiste centrum dowodzenia dla Polaków troszczących się o (nie tylko) swoje bezpieczeństwo.

Do czego służy aplikacja #wGotowości?

Użytkownicy mogą zapisać się na powszechne dobrowolne szkolenia obronne. Chodzi o bezpłatne kursy tematyczne, których celem jest wzmocnienie odporności psychicznej, fizycznej i społecznej oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i możliwości im zapobiegania. Aplikacja #wGotowości pozwala również na zarządzanie takimi zgłoszeniami i przypomina o ich zbliżającym się terminie.

Wewnątrz aplikacji znajdują się także rozmaite materiały edukacyjne: począwszy od szkoleń w formie wideo i testów, przez aktualności i informacje na temat służby wojskowej, aż po teoretyczny poradnik bezpieczeństwa (dostępny również bez dostępu do internetu) oraz konfigurator plecaka ewakuacyjnego.

Ogólne założenia są takie, by była to aplikacja, która łączy edukację, przygotowanie oraz dostęp do praktycznych funkcji wspierających gotowość do działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz do udziału w szkoleniach obronnych – jak podsumował Karol Molenda, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Aplikacja #wGotowości jest dostępna za darmo – zarówno na smartfony z Androidem (pobierz z Google Play), jak i na iPhone’y (pobierz z App Store). Do logowania zaś można wykorzystać Profil Zaufany, system bankowości elektronicznej lub aplikację mObywatel.

Fajnie, ale mam już mObywatela

I tu dochodzimy do tego, co w tym wszystkim najciekawsze, czy może raczej: najbardziej zastanawiające. Nie jestem bowiem pewny, po co powstała ta aplikacja. Nie przeczę, że jej funkcjonalność jest praktyczna i potrzebna, tyle tylko, że praktycznie komplet tych funkcji odnajdziemy też w mObywatelu.

Już w listopadzie 2025 roku pojawiła się możliwość zapisu na szkolenia obronne w aplikacji mObywatel, a to przecież podstawowa funkcja. Do tego na początku lutego 2026 roku aplikacja mObywatel zyskała cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, stanowiący kompendium na temat działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nie brakuje tam też konfiguratora plecaka ewakuacyjnego, jak również książki numerów SOS.

Aplikacja #wGotowości dorzuca do tego interfejs pozwalający śledzić swoje postępy oraz katalog materiałów edukacyjnych, ale czy to wystarczający powód, by utrzymywać dwa programy zamiast jednego?